هبة مجدي تتألق بإطلالة كاجوال من كواليس المداح 2

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهوها صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت هبة مجدي بإطلالة كاجوال من كواليس مسلسل “المداح 2،و علقت عليها: رحاب المداح اسطورة الوادي.



يذكر أن الفنان حمادة هلال، نشر صورة مع الفنانة هبة مجدى والمخرج أحمد سمير فرج، من كواليس تصوير مسلسل “المداح 2”، وذلك عبر حسابه بموقع “انستجرام”.

وعلق حمادة هلال: “الحمد لله.. سعيد ثاني تجربة مع المخرج الكبير أحمد سمير فرج.. وثاني تجربة مع النجمة المحبوبة هبه مجدي.. بإذن الله مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي على قناة mbc مصر”.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "المداح" في رمضان 2021، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته حمادة هلل نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، ومحمد الصاوي وغيرهم.

ويشهد الجزء الثاني تواجد الفنانة هبة مجدي و ولاء الشريف وكمال أبو رية.