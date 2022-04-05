بإطلالة صباحية.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منة فضالي بإطلالة صباحية و بدون مكياج من منزلها مما أثار إعجاب متابعيها.

وكانت قد روجت منة فضالي لفيلم جديد لها “مغامرات كوكو” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "فيلم مغامرات كوكو دعواتكم قصه واخراج الاستاذ اسماعيل فاروق سيناريو وحوار إيهاب ناصر انتاج الاستاذ عمرو طنطاوي مدير التصوير محمد عزمي بطولة النجوم العسل الاستاذ بيومي فؤاد الأستاذ خالد الصاوي والقمر شيرين رضا اوس اوس وإيهاب فهمي عمرو عبد العزيز طاهر ابو ليله والعبده لله منه فضالي دعواتكم".

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.