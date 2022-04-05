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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإنجليزي سهل.. هدوء في لجان امتحانات الصف الرابع الإبتدائي|صور

امتحانات الصف الرابع
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

يؤدي الان تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة الانجليزية ، وذلك في رابع أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية.

وقد استمرت حالة الهدوء في لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية لليوم الرابع على التوالي ، حيث أكد التلاميذ على سهولة الاسئلة وعدم خروجها عن المنهج المدروس ، ولم يعبروا عن اي شكاوى حتى الان .

وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية ، يوم السبت الماضي الموافق 2 ابريل 2022 ، وامتحن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي حتى الان في مواد ( اللغة العربية ، التربية الدينية ، العلوم ، المهارات المهنية ، الدراسات الاجتماعية ، تكنولوجيا المعلومات ).

وتقتصر أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس ، وتم وضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة ، ويكون لكل مدرسة امتحان منفصل مختلف عن المدارس الأخرى.

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امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية| التلاميذ يمتحنون اللغة الإنجليزية اليوم

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدد الأسئلة في امتحان كل مادة في امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية بـ 15 سؤالا ، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، لا تعتمد على قياس مهارات الحفظ. 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تهدف امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، إلى قياس حجم استيعاب التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس في المناهج الجديدة ، لتقديم الأفضل لتحسين مستوى التلاميذ دائما.

وأوضح المصدر ، أنه لم يحدث أي تسريبات أثناء امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية .

وأضاف المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم ، تتبع إجراءات غير مسبوقة لتأمين امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مشيراً إلى أن بنوك اسئلة الامتحانات موضوعة على فلاشات لها “كلمة سر” في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، وكل مدرسة لها امتحان مختلف يتم إعداده من قبل الموجه الاول ، كما تم الالتزام بوضع سؤال مميز في كل نموذج امتحاني بكل ادارة تعليمية .

ومن المقرر أن تنتهي رسميا امتحانات الصف الرابع الابتدئي الشهرية يوم غدا الاربعاء الموافق 6 ابريل 2022 ، حيث يؤدي التلاميذ الامتحان في مادة الرياضيات. 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء هدوء لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم أثناء سير امتحان اللغة الانجليزية .

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (1)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (1)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (2)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (2)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (3)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (3)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (4)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (4)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (5)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (5)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (6)
امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (6)
الصف الرابع الابتدائي الرابع الابتدائي امتحانات الصف الرابع الابتدائي امتحانات Jobs Education

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