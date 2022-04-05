الإنجليزي سهل.. هدوء في لجان امتحانات الصف الرابع الإبتدائي|صور

يؤدي الان تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة الانجليزية ، وذلك في رابع أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية.

وقد استمرت حالة الهدوء في لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية لليوم الرابع على التوالي ، حيث أكد التلاميذ على سهولة الاسئلة وعدم خروجها عن المنهج المدروس ، ولم يعبروا عن اي شكاوى حتى الان .

وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية ، يوم السبت الماضي الموافق 2 ابريل 2022 ، وامتحن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي حتى الان في مواد ( اللغة العربية ، التربية الدينية ، العلوم ، المهارات المهنية ، الدراسات الاجتماعية ، تكنولوجيا المعلومات ).

وتقتصر أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس ، وتم وضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة ، ويكون لكل مدرسة امتحان منفصل مختلف عن المدارس الأخرى.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدد الأسئلة في امتحان كل مادة في امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية بـ 15 سؤالا ، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، لا تعتمد على قياس مهارات الحفظ.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تهدف امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، إلى قياس حجم استيعاب التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس في المناهج الجديدة ، لتقديم الأفضل لتحسين مستوى التلاميذ دائما.

وأوضح المصدر ، أنه لم يحدث أي تسريبات أثناء امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية .

وأضاف المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم ، تتبع إجراءات غير مسبوقة لتأمين امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مشيراً إلى أن بنوك اسئلة الامتحانات موضوعة على فلاشات لها “كلمة سر” في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، وكل مدرسة لها امتحان مختلف يتم إعداده من قبل الموجه الاول ، كما تم الالتزام بوضع سؤال مميز في كل نموذج امتحاني بكل ادارة تعليمية .

ومن المقرر أن تنتهي رسميا امتحانات الصف الرابع الابتدئي الشهرية يوم غدا الاربعاء الموافق 6 ابريل 2022 ، حيث يؤدي التلاميذ الامتحان في مادة الرياضيات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء هدوء لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم أثناء سير امتحان اللغة الانجليزية .

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (1)

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (2)

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (3)

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (4)

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية (5)