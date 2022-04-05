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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية| التلاميذ يمتحنون اللغة الإنجليزية اليوم

امتحانات الصف الرابع
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 امتحان اللغة الإنجليزية ، وذلك استكمالا لـ امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية التي انطلقت السبت الماضي.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه من المقرر أن يكون زمن الإجابة على امتحان اللغة الانجليزية لـ الصف الرابع الابتدائي 45 دقيقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية ليست موحدة على مستوى الجمهورية ، ولكن يكون لكل مدرسة امتحان مختلف.

وتقتصر أسئلة امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية ، لى خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس .

وقد تم وضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة ، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، لا تعتمد على قياس مهارات الحفظ ، مشيرةً إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، تهدف إلى قياس حجم استيعاب التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس في المناهج الجديدة ، لتقديم الافضل لتحسين مستوى التلاميذ دائما.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية تسير بهدوء تام في جميع المدارس الإبتدائية الموجودة بجميع انحاء الجمهورية ، بدون أي شكاوى.

وقال المصدر في تصريح لموقع “صدى البلد”: لم يحدث أي تسريبات لـ  امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية حتى الآن ، حيث تتبع وزارة التربية والتعليم ،  إجراءات غير مسبوقة لتأمين امتحانات الصف الرابع الابتدائي ، مشيراً إلى أن بنوك اسئلة الامتحانات موضوعة على فلاشات لها “كلمة سر” في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، وكل مدرسة لها امتحان مختلف يتم إعداده من قبل الموجه الاول ، كما تم الالتزام بوضع سؤال مميز في كل نموذج امتحاني بكل ادارة تعليمية .

وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية ، يوم السبت الماضي الموافق 2 ابريل 2022 ، وامتحن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي حتى الان في مواد ( اللغة العربية ، التربية الدينية ، العلوم ، المهارات المهنية ).

تسير امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية حتى الآن بهدوء تام في جميع المدارس الإبتدائية الموجودة بجميع انحاء الجمهورية ، بدون أي شكاوى.

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