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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: لن ننسى فضل تاج الدين واهتمامه بمعهد ناصر عندما كان وزيراً

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

قال الدكتور وجدي زين الدين ، الكاتب الصحفي، إن معهد ناصر عبارة عن منظومة صحية متكاملة موجودة على أرض مصر، لذلك وجه الرئيس السيسي أمس بتطويره بما يليق به، خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية. 

وأَشار وجدي زين الدين خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى جهود الدكتور محمد عوض تاج الدين، عندما كان وزيراً للصحة، قائلاً: "لا يمكن أن ننسى فضل الدكتور عوض تاج الدين ، حيث كان يهتم بهذا الصرح الطبي، اهتماما بالغا وملفتا للأنظار .. والذي استمر لسنوات طويلة".

وأضاف الكاتب الصحفي أن معهد ناصر حالياً، يرتاده الكثير من المرضى في جميع التخصصات، بالإضافة إلى أنه يقدم خدمة علاجية لمرضى السرطان أيضاً، معقباً: "معهد ناصر بات مؤسسة طبية مهمة في مصر"، مشيراً إلى توجيه الرئيس السيسي بتطوير المعهد ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة.

وتابع وجدي زين الدين، أن اهتمام الدولة المصرية بهذا الصرح الطبي، وزيادة طاقته الاستيعابية، يعتبر انجازاً كبيراً على أرض مصر، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالمنشآت القائمة، مثل معهد ناصر.

معهد ناصر تاج الدين الدكتور وجدي زين الدين الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور محمد عوض تاج الدين

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