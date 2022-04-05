عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخيمة مأواهم الوحيد في الصيف والشتاء.. «قلبي اطمأن» يعرض معاناة بعض الأيتام|فيديو

أيتام في المخيمات
أيتام في المخيمات

قال غيث، مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، إن هناك مجموعة من الناس يعيشون معنا على هذا الكوكب، وبيوتهم عبارة عن خيمة، وهي مأواهم الوحيد سواء في الصيف أو في الشتاء، مضيفاً أنهم يتشاركون مع بعضهم في خزان ماء يُملأ بالمياه اسبوعياً.

وأوضح غيث، خلال الحلقة الثالثة من برنامجه "قلبي اطمأن"، أن لكل عائلة منهم حصة محددة من هذا الخزان، سواء للشرب أو للغسيل، منوهاً إلى أنهم إذا استهلكوها، فسيبقون بدون ماء.

وأشار مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، إلى أن لكل مجموعة من الخيم "حمام خارجي مشترك"، لافتا إلى أنه لا يتوفر فيه ماء دافئ ولا دش للاستحمام، بالإضافة إلى انعدام الخصوصية. 

وأكد أن مطبخهم مرات يوجد فيه طعام، ومرات كثيرة لا يوجد.

وذكر غيث أن أثاثهم وممتلكاتهم وفراشهم لم تتغير من أعوام، منوهاً إلى أن المحظوظ من الأطفال هناك هو من لديه ألعاب، والتي هي من بالأصل من التبرعات.

وعقب مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، قائلاً: "هذا جزء من معاناة بعض الناس، ولكن هناك مجموعة أُخرى تعاني أكثر من الآخرين، ألا وهم الأيتام في المخيمات".

وظهر غيث وهو يجلس أرضاً مع أحد أطفال المخيمات، ويسأله: “جاى هنا تدور على أكل.. صح؟”، ليرد الطفل عليه قائلاً: "آه.. ولكن هم أعطوني خبزاً فقط".

وذكر الطفل أن والدته ووالدته توفيا، وأنه يعيش الآن مع جدته، ومن ثم قام "غيث"، بإعطاء الطفل كرتونة مليئة بالطعام الطازج له ولجدته.

جدير بالذكر أن برنامج "قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان،  ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع "غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.
 

قلبي اطمأن غيث مقدم برنامج قلبي اطمأن الحلقة الثالثة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

برشلونة ينسحب من سباق التعاقد مع محمد صلاح

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

موضوعات متعلقة

دعاء الرزق وتيسير الأمور في الصباح.. احرص على ترديده

الأكثر انتشار ونفوذا.. مصطفى بكري يرصد التاريخ البرلماني لعائلة الأباظية

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

دعاء صلاة الضحى للرزق والغني .. يزيد المال ويفك الكرب

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. هذه الأمور تحدث لك خلال الأسبوع

سعفان: خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا .. ليبيا ستحتاج مليون عامل مصري في المرحلة الأولى من الإعمار

أدعية قرآنية مكتوبة مستجابة .. لانشراح الصدر وراحة البال

في عيد ميلاد شيخ الأزهر.. الإمام المُجدِّد أحمد الطيب ينشر السلام ويحارب التطرف.. وأقواله وأفعاله إرث فكري وروحي نفتخر به

ترشيحاتنا

حالة الطقس.. استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة في الأسبوع الثاني لـ رمضان

كيف نتعامل مع القرآن في رمضان.. الإفتاء توضح المأثور عن النبي

إجراءات التعليم للمساهمة في "قضية التغيرات البيئية" تنفيذا لرؤية مصر 2030

جرام 21 يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5-4-2022

صدام عربي.. تعرف على منافس الأهلي "المحتمل" في دوري أبطال أفريقيا

الوزراء ينفي تركيز الدولة بمشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

أطول شاب في العالم يدخل موسوعة جينيس.. لن تصدق طوله

فيديو

قصة فنانة سٌجِنَ أبيها وتزوجت من ابنها.. فيديو جراف

قصة حلقة ليلى علوي وترويجها لزنا المحارم.. فيديو جراف

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

إيقاف دنيا تانية.. وفشل الصلح بين أصالة وأنغام.. وحقيقة مرض دينا الشربيني.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ