الخيمة مأواهم الوحيد في الصيف والشتاء.. «قلبي اطمأن» يعرض معاناة بعض الأيتام|فيديو

قال غيث، مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، إن هناك مجموعة من الناس يعيشون معنا على هذا الكوكب، وبيوتهم عبارة عن خيمة، وهي مأواهم الوحيد سواء في الصيف أو في الشتاء، مضيفاً أنهم يتشاركون مع بعضهم في خزان ماء يُملأ بالمياه اسبوعياً.

وأوضح غيث، خلال الحلقة الثالثة من برنامجه "قلبي اطمأن"، أن لكل عائلة منهم حصة محددة من هذا الخزان، سواء للشرب أو للغسيل، منوهاً إلى أنهم إذا استهلكوها، فسيبقون بدون ماء.

وأشار مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، إلى أن لكل مجموعة من الخيم "حمام خارجي مشترك"، لافتا إلى أنه لا يتوفر فيه ماء دافئ ولا دش للاستحمام، بالإضافة إلى انعدام الخصوصية.

وأكد أن مطبخهم مرات يوجد فيه طعام، ومرات كثيرة لا يوجد.

وذكر غيث أن أثاثهم وممتلكاتهم وفراشهم لم تتغير من أعوام، منوهاً إلى أن المحظوظ من الأطفال هناك هو من لديه ألعاب، والتي هي من بالأصل من التبرعات.

وعقب مقدم برنامج "قلبي اطمأن"، قائلاً: "هذا جزء من معاناة بعض الناس، ولكن هناك مجموعة أُخرى تعاني أكثر من الآخرين، ألا وهم الأيتام في المخيمات".

وظهر غيث وهو يجلس أرضاً مع أحد أطفال المخيمات، ويسأله: “جاى هنا تدور على أكل.. صح؟”، ليرد الطفل عليه قائلاً: "آه.. ولكن هم أعطوني خبزاً فقط".

وذكر الطفل أن والدته ووالدته توفيا، وأنه يعيش الآن مع جدته، ومن ثم قام "غيث"، بإعطاء الطفل كرتونة مليئة بالطعام الطازج له ولجدته.

جدير بالذكر أن برنامج "قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع "غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.

