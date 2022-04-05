السعودية.. تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لم تسجل حالات وفاة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 751,296 حالة.

فيما تم تسجيل 298 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 735,699 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل «صفر» وفيات، ليستقر إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند 9050 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,236,257) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.