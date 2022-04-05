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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرارا لدعم القطاع العقاري.. تحالف مصرفي من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي لتمويل مشروع سكني ضخم مع إحدى شركات حسن علام العقارية

صدى البلد

وقع البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي عقد تمويل مشترك مدته 7 سنوات ونصف بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري مع إحدى شركات حسن علام العقارية بهدف تمويل مشروعها السكنى تحت اسم "سوان ليك وست" بمنطقة السادس من أكتوبر والذي يمتد لمساحة 173 فداناً ومن المخطط ان يضم ما يقرب من 550 وحدة سكنية. 

وتُعد شركة حسن علام العقارية واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية بالسوق المصري والتي تتنوع مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة، الجونة، السخنة والساحل الشمالي.

وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأول وضامن التغطية ووكيل التمويل وبنك الحساب، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأول وضامن التغطية ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين. 

تم التوقيع على عقد التمويل المشترك بحضور كل من شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي وشريف رياض الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري ومحمد علام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة حسن علام العقارية ود. أماني سمير رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي، حيث قام مكتب أدسيرو بدور المستشار القانوني للبنوك المشاركة ومكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني للمقترض، بينما قامت شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية بدور المستشار الهندسي المستقل وفرق العمل المشاركة من البنكين والشركة. 

ومن جانبه صرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن التحالف يهدف الى توفير التمويل اللازم لشركة سيتي للتمويل للتنمية السياحية والعقارية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية للمشروع بما يساهم في توسيع التمدد العمراني في غرب القاهرة، وبما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تهدف لدفع عجلة التنمية داخل السوق العقاري باعتبار القطاع العقاري من أهم القطاعات ذات التأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري، خاصة ان ترتيب ذلك القرض يأتي تأكيداً على نجاح كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي في القيام بدورهما للمشاركة الفعالة في تلك المشروعات وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة في تعمير المناطق الجديدة وإمدادها بكافة الخدمات اللازمة وبمعدلات جودة مرتفعة.

وفى ذلك الشأن صرح شريف علوي: " تتماشى هذه الاتفاقيات المشتركة مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى تمويل المشاريع العقارية الكبرى ذات الأثر الإيجابي المباشر على الاقتصاد المصري وبناء علاقات طويلة المدى مع عملائنا من الشركات، فنحن سعداء بنجاح هذا التعاون حيث إن هذا التمويل لا يعد الأول من نوعه فنحن نؤمن بإمكانيات القطاع العقاري في مصر الذي ازدهر بشكل واضح على مدى السنوات القليلة الماضية، ويحرص البنك العربي الافريقي الدولي علي القيام بدوره الفعال في القطاع المصرفي ومواصلة دعم المشاريع العقارية الاستثنائية والتعاون مع البنوك الرائدة ، ومشاركة شركات التطوير العقاري الناجحة للمساهمة الفعالة في الاقتصاد المصري ودعم وتيرة التشييد والبناء لتوفير مختلف الخدمات لشرائح السكان المتعددة".

وأعرب محمد علام:" نحن في المجموعة نقدر مفهوم الشراكة، و بالتالي نحن سعداء بالتعاون مع الكوادر الاحترافية ببنكي الأهلي المصري و العربي الافريقي الدولي بشأن التسهيل الائتماني المشترك و البالغ حوالي مليار و ثمانمائة مليون جنيه مصري، وذلك لدعم وتيرة البناء والتشييد والتسليم لمشروعنا المتفرد Swan Lake West ، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي المتميز في غرب القاهرة على مقربة من أهم الوجهات الاستراتيجية هناك، كما يتيح المشروع قدراً كبيراً من الخصوصية والراحة الممزوجة بإطلالات متميزة على أهرامات الجيزة والمساحات الخضراء الشاسعة، والحدائق الرأسية المعلقة وكذلك شاطئ بحيرة تتيح ليس فقط السباحة وإنما تعمل على نقل تجربة المنتجع إلى المدينة. ولطبيعة أرض المشروع المتدرجة على مصاطب متنوعة الارتفاعات دور أساسي في إتاحة تلك الإطلالات الفريدة والتي تكاد تميز جميع وحدات المشروع. هذا ويضم مشروع Swan Lake West ما يقارب 550 وحدة تتنوع ما بين الفيلات المستقلة، التوين فيلا وكذلك الشقق السكنية الفاخرة.

واستطرد علام:" كما أننا نفخر بهذه الشراكة التي نصفها بالمثمرة حيث إنها ستقدم المزيد من الدعم لخطط الدولة في مجال إنعاش الاقتصاد المصري وتقليص البطالة من خلال العمل على توفير ما يقارب حوالي 90,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويقع المشروع على مساحة 173 فدانا ليستضيف حوالي 2,200 نسمة. ويحتوي على مجموعة متجانسة من المراحل والتي هي بمثابة مشاريع شبه مستقلة ذات مداخل خاصة، ولكل منها طابع فريد لتلبية احتياجات العملاء المستهدفين."

وأشاد شريف رياض بالمجهود المبذول والتعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين البنكين المشاركين والشركة وكذا بفريق العمل المحترف من العاملين في القطاعات المعنية بالبنكين الذين كان لهم دور فعال في إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، مشيرا الى أن التمويل المشترك المقدم الى العملاء والبالغ قدره 1.8 مليار جنيه يتم منحه وسداده على سبع سنوات ونصف ويأتي بغرض تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية اللازمة لإنشاء مشروع سوان ليك ويست (Swan Lake West) السكني الواقع بمدينة الشيخ زايد على إجمالي مساحة أرض تبلغ 173 فدانا. 

وأضاف أحمد السيرسي رئيس تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري انه تم منح تمويل بإجمالي مبلغ 1.8 مليار جنيه مصري للشركة مقسمة على شريحتين بما يتماشى مع احتياجات الشركة التمويلية وطبيعة نشاطها واستنادا الى خبرة البنكين في تمويل مشروعات مماثلة، حيث يهدف التمويل لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشروع سكني متكامل يضم ما يقرب من 550 وحدة سكنية.

ومن جانبه علقت الدكتورة أماني سمير، بأن البنك العربي الأفريقي الدولي يملك الخبرة والكفاءة التي تجعله الشريك المثالي في مجال تمويل مشروعات التنمية العقارية وله خبرة طويلة في تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار لمثل هذا النوع من الأنشطة وسعداء باستمرار الشراكة الناجحة مع مجموعة شركات حسن علام العقارية".

وصرح أمير غنام، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي الافريقي الدولي بأن هذا التمويل يعد امتدادا للعلاقة الاستراتيجية مع مجموعة شركات حسن علام العقارية والتي نأمل في الفترة القادمة تعزيز زيادة استثماراتها في السوق العقاري المصري.

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