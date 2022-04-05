رد أمين الفتوى على كتابة اسم سيدة كأم في شهادة ميلاد ابن زوجها

قالت "أم محمد" إنها تريد كتابة اسمها في شهادة ميلاد إبن زوجها، بصفتها والدته لأنها ربته بعد وفاة أمه.

وأضافت "أم محمد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلة :"أنا عندي 30 سنة، ومتجوزة راجل معاه ثلاث أولاد، والدتهم توفت وهم صغار، أصغر واحد كان أقل من سنتين ، ممكن يتكتب اسمي مع اسم أمه في شهادة الميلاد".

ورد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال "أم محمد" ،قائلاً :"أنتي بمنزلة أمه ، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كتب له أن تكون أمه هي السيدة التي أنجبته، ولا يجوز تغيير اسم أمه الموجود في شهادة الميلاد .. لأن هذا أمر متعلق به أحكام شرعية، وأمور حياتية".