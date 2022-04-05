تأييد إيداع طفل حادث أتوبيس أكتوبر دور الرعاية لدهسه 3 صغار

قررت محكمة جنح مستأنف الطفل تأييد حكم محكمة أول درجة بإيداع الطفل المتهم في حادث "أتوبيس أكتوبر"، إيداعا مفتوحا بإحدى دور الرعاية، بعد إدانته بالقتل والإصابة الخطأ.

وكانت جهات التحقيق في الجيزة، أمرت بإيداع الطفل المتسبب فى دهس 3 أطفال بمدينة 6 أكتوبر بأتوبيس في دار رعاية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث، كشفت المعاينة والتحريات، أن أتوبيسا يقوده طفل يبلغ من العمر 13 سنة، اصطدم بدراجة بخارية يستقلها طفلان وفتاة شقيقة أحدهما، ما أسفر عن مصرع الطفلين، وإصابة الفتاة.

تم ضبط قائد الأتوبيس، والاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.