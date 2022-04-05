وكيل وزارة الرياضة بالقليوبية: إنشاء مقر برلماني لعقد جلسات برلمان الشباب والطلائع

أوصى اليوم الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإنشاء مقر برلماني لعقد جلسات برلمان الشباب والطلائع بالقليوبية وذلك خلال الاجتماع مع مسئولي البرلمان والتعليم المدني بالإدارات الفرعية بحضور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب وعبدالله شعبان مدير اداره البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وسارة طه معاون المديريه للشباب.

وأشاد “الصبروط”، بالكوادر البرلمانية ودورها في نشر الوعي بين الشباب والطلائع، مشيرا إلى أن إنشاء مقر دائم لبرلماني الشباب والطلائع بالمديرية إنما يحقق تطلعاته لرؤية جديدة للبرلمان بالاضافه الي انشاء مقر في كل إدارة فرعية بواقع ٨ مقرات لعمل ورش عمل للشباب ، وجلسات برلمانيه.

كما أضاف ضرورى تطوير اداء البرلمان بصوره مستمره فالقياده السياسيه ترتكز علي اهميه اعاده الثقه المتبادلة بين الشباب والدوله وفقا لتوجهات ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعلاقتنا بالشباب علاقه تفاعلية بالتدريب والتأهيل بالاضافه الي تطلعه لحضور جلسات برلمانيه لتنميه الوعي السياسي ، ترسيخ قيم الديمقراطيه ،دعم روح المشاركه ، تنميه القدره الحوارية لدي الشباب ، حريه التعبير عن الرأي وقبول الرأي الآخر في إطار ديمقراطي منظم.

واضاف أن جلسات المحاكاه تتناول العديد من القضايا الشائكة الهامه التي تؤثر على وعي وثقافة الشباب والطلائع وتنمي الحس الوطني لديهم كما استمع للشباب و المشكلات التي تعوقهم وعدد من الأفكار الجديدة والمبادرات الشبابية .