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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الـ11 يا أهلي.. مشوار المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا حتى النهائي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة، عن صدام عربي بين الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي.

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وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الأهلي X الرجاء المغربي

وفاق سطيف X الترجي

شباب بلوزداد X الوداد المغربي

بترو أتلتيكو - صن داونز

مواجهات الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء X الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي

المتأهل من مباراة شباب بلوزداد  والوداد المغربي X   المتأهل من لقاء بترو أتلتيكو وصن داونز.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حتى نصف النهائي:

الأهلي سيواجه الرجاء في القاهرة  أحد يومي 15 أو 16 أبريل في ذهاب الدور ربع النهائي، ثم سيخوض لقاء العودة أحد يومي 22 أو 23 أبريل، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

حال تأهل إلى الدور نصف النهائي، سيلعب ضد الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي.

نتائج الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

يذكر أن الأهلي استهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بالتعادل مع فريق الحرس الوطني “بطل النيجر” 1-1 في ذهاب دور الـ 32، بينما فاز بستة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع الهلال السوداني سلبيا، في فاز على المريخ السوداني 3-2 في الجولة الثانية، وخسر أمام صن داونز 1-0  في الجولة الثالثة، ثم سقط الفريق الجنوب إفريقي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

استعاد الأهلي توازنه بالفوز على المريخ السوداني 3-1 في الجولة الخامسة، بينما اختتم مشواره في دور المجموعات بالتغلب على الهلال بهدف نظيف.

الأهلي زعيم أفريقيا:

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.

 

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