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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائي الأهلي وحارس الزمالك بالتشكيل المثالي في الجولة الـ 6 لأبطال أفريقيا

الاهلي
الاهلي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل الأفضل بعد نهاية الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي واجه الهلال في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية، وذلك على ملعب استاد "الأهلي وي السلام".

ثنائي الأهلي وحارس الزمالك بالتشكيل المثالي في الجولة الـ 6 لأبطال أفريقيا

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وفاز الأهلي على الهلال،بهدف دون رد، سجله حسين الشحات، بعد تمريرة متميزة من أحمد عبد القادر.

وتأهل فريق الكرة بالأهلي لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما وصل للنقطة 10 في المركز الثاني خلف صن داونز.

بينما تعادل الزمالك سلبيًا أمام ساجرادا في ختام مشواره بالبطولة، بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة ولديه 4 نقاط.

وشهد تشكيل كاف للأفضل تواجد لاعبين من الأهلي وهما ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، بعد أداءهما خلال مباراة فريقه أمام الهلال السوداني، كما تواجد محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا


حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك).

خط الدفاع: موديبا (صن داونز)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، مروان الهدهودي (الرجاء)، أشرف داري (الوداد).

خط الوسط: رلايني (صن داونز)، جليبرت بيروتي (جوانينج جلاكسي)، أحمد عبد القادر (الأهلي).

خط الهجوم: أيمن الحسوني (الوداد)، أناياو إيوالا (الترجي)، إيهاب المساكني (النجم الساحلي).

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف دوري ابطال افريقيا حسين الشحات أحمد عبد القادر الزمالك ساجرادا

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