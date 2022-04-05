إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم علي الطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة في القليوبية سوزوكي بطريق مصر اسكندرية الزراعي نزلة كوبرى قها في القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر اسكندرية الزراعي، نزلة كوبرى قها.

انتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارتى إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.