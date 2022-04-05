تشريح جثة شخص عثر عليه داخل حديقة بالقليوبية

امرت نيابة مركز شرطة بنها بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص عثر على جثمانه بحديقة بدائرة المركز بحوزته كمية من المخدرات، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى داخل أحد حدائق الموالح بمنطقة كفر مويس دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين العثور على جثة "ع ح ح"، شهرته "بربش"، 37 سنة، عاطل، داخل غرفة بحديقة مولح بمنطقة كفر مويس دائرة المركز، يرتدى كامل ملابسه وبحوزته متعلقاته، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وعثر بجواره على 2 لفافة ورقية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر البانجو، وسيجارة ملفوفة بمخدر البانجو، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وبسؤال أهلية المتوفى قرروا علمهم بوفاته من الأهالى، موضحين أنه من مدمنى المواد المخدرة ورجحوا وفاته بعد تناوله كمية زائدة من المواد المخدرة، وتولت النيابة التحقيق.