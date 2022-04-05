شيرين رضا: معنديش وقت للزواج

أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها والفنان أحمد الفيشاوي أصدقاء وأن تصريحاته السابقة بأنه طلب الزواج منها كانت هزار.

وقالت شيرين رضا: "أنا وأحمد الفيشاوي أصدقاء وهو بيحب بيهزر، وكان بيهزر ولكن أنا مش هتجوز لا هو ولا غيره ومعنديش وقت للجواز".



وأضافت شيرين رضا، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: “فشلت في الجواز مرتين وتعلمت من صغري لما أفشل في حاجة مكررهاش مرة تانية وبصراحة مفيش حد اتجوزه”، وسخرت قائلة: "أنا حتى مش بتعاكس واللي عايز يتجوزني لازم يحارب ولا هو أنا هقدم نفسي على طبق من فضة".