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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

صدى البلد

رغم ابتعاد محمود عبد المنعم كهربا عن الأهلي وإعارته لفريق  هاتاي سبور التركي، بعد خروجه من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عاد اللاعب ليتصدر محركات البحث، نتيجة تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، التي أثارت العديد من ردود الأفعال ضد اللاعب، خاصة أنه تحدث عن عدد من الشخصيات البارزة رياضيا، وعلاقته بالنادي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

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ماذا قال كهربا عن علاقته بالأهلي وموسمياني والنساء؟ فيديو جراف

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حسام عبد المنعم: موسيماني ناجح بإدارته للأهلي.. وتصريحات كهربا عن الزمالك «غريبة»

موسيماني لم يطردني

حل كهربا ضيفا على برنامج بالخبر السري، وقال عن وصول علاقته بالمدير الفني للأهلي إلى طريق مسدود: "موسيماني لم يضطهدني كما ردد البعض، ولم يحدث أيضا أنني قمت بالاعتداء عليه، ولم أسيء له على الإطلاق، وكلها شائعات غير صحيحة".

وأوضح كهربا أنه لم يدخل في أزمات مع المدير الفني للأهلي على مدار الموسمين الحالي والماضي، ما دفع إدارة النادي لتوقيع أكثر من عقوبة مالية عليه، مؤكدا انه لم يفقد الأمل في العودة لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته، قائلا: "لم لا، سأعود للأهلي وسألعب في التشكيل الأساسي في وجود موسيماني".

قبلت شعار الزمالك وأكره خسارة الأهلي

وعن علاقته بالزمالك والأهلي، وتقبيله فانلة الزمالك وقت اللعب له، أكد كهربا أنه لا مشكلة لديه أن يُقبّل شعار أي فريق، ما دام يحب المكان والأشخاص، ولا توجد أي مشكلة في ذلك.

وأضاف: أنه دائمًا يحب فوز الأهلي، ويكره خسارته حتى وهو لاعب في الزمالك، لكن ذلك لم يؤثر على لعبه وتدريباته، مؤكدًا أنه كان يظهر على وجهه علامات الحزن.

لن ألعب للزمالك أو بيراميدز

في المقابل، أغلق لاعب الأهلي الباب أمام إمكانية انتقاله إلى الزمالك أو بيراميدز، قائلا: "العودة إلى الزمالك مستحيلة من الطرفين، سواء مني أو إدارة الزمالك، لأن الفارق بين الأهلي والزمالك أن إدارة القلعة الحمراء لها نظام ثابت، لا يتغير مهما حدث".

واضاف: "لن أنتقل لصفوف بيراميدز، أنا لست لاعبا فقط بالأهلي بل مشجعا متعصبا للفريق، ولن أنضم إلى بيراميدز مهما كانت الإغراءات، إنه نادٍ كبير، ويضم لاعبين مميزين، ولكن لا أعرف سبب عدم تتويجه بالألقاب حتى الآن".

دكة في الأهلي أفضل من أساسي الزمالك

وعن تفضيله للأهلي على الزمالك قال كهربا: "إن دكة الأهلي أحسن من اللعب أساسي في الزمالك، ولو الاهلي طلب مني أروح بيراميدز هاعمل كده وأنا تحت أمر الاهلي في أي وقت"، موضحا أنه لا يحب الجري وراء الترند ولا يحب الصخب حول مسيرته، وأنه يركز في عمله ويجتهد من أجل العودة لمستواه ولمنتخب مصر.

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كهربا: دكة الأهلي أحسن من اللعب أساسي في الزمالك

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كهربا: "موسيماني لا يضطهدني وماضربتوش في التدريبات.. وعدم مشاركتي وجهة نظر"

شعرت بالإهانة مع كيروش

وعن عدم انضمامه لمنتخب مصر في عهد كيروش قال: "شعرت بالإهانة من المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، ولم أقل أن محمد صلاح نجم ليفربول يتدخل في الخيارات والتشكيل الأساسي"، موضحا أن أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب، تواصل معه وطلب منه مقاطع فيديو له لعرضها على كيروش، لكن رفض كهربا لأنه شعر بالإهانة.

وشدد كهربا على أن محمد صلاح لا يتدخل في تشكيل منتخب مصر إطلاقًا، وأن عبدالله السعيد لاعب كبير، ويستحق التواجد في صفوف المنتخب دون تدخل من أحد.

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كهربا:نفسي زيزو وأحمد فتوح يروحوا الأهلي ومحمد صلاح لا يتحكم في المنتخب

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كهربا على انستجرام: كل حاجة اتمنتها ربنا حققها ليا

شيكابالا أحرف لاعب في مصر

وبسؤاله عن أحرف لاعب في الدوري المصري قال: "محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، هو أحرف لاعب فى مصر، دى حقيقة فهو حريف بصراحة ومينفعش حد يكذب ده، وإنجازاته لا تليق بموهبته؛ لأن فى الزمالك محدش بيساعده أنهم يحصلوا على بطولات".

هجوم كهربا على مصطفى يونس

شن كهربا هجوما على مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، مؤكدًا أنه اعتاد الهجوم عليه من أجل الشو.

وقال محمود كهربا: "مصطفى يونس نجم كبير لكن تصريحاته دائمًا صعبة على الجماهير الأهلاوية، ولست متقلبًا كما يقول، لكنه يقول أي كلام"، وواصل: "مصطفى يونس له كل احترامه، ولم أكن أريد الحديث عن هذه المشكلة، لكنه دائمًا ما يخرج في تصريحات ضدي من أجل أن يركب الترند على حسابي وعلى حساب النادي الأهلي، حتى يتذكره الجميع، ورغم أنه نجم كبير، لكن شهرتي حاليًا أكبر من شهرته، والمصالح قد تجعل أبناء الأهلي ضده لكن الأهلي فوق الجميع".

يونس: كهربا مش فايق

لم يترك الكابتن مصطفى يونس، هجوم كهربا يمر مرور الكرام، وأطلق  يونس تصريحات ضد اللاعب قائلا: لن أرد على تصريحات محمود عبد المنعم كهربا، أنا كنت دائم الدفاع عنه في البرامج.

وأضاف يونس: ساندت محمود عبد المنعم كهربا كثيرًا وأثناء خروجه معارًا، وتساءلت لماذا تم رحيله عن الأهلي، وكان اللاعب متألقا في هذا التوقيت، لكن من الواضح أن كهربا “مش فايق” في تصريحاته، ولكنني لن أرد على تصريحاته ضدي.


شحاتة الأفضل وفيريرا الأقرب لي

وعن أفضل المدربين من وجهة نظره قال كهربا: "حسن شحاتة هو أفضل مدير فني في تاريخ منتخب مصر، وبعده الأرجنتيني هيكتور كوبر"، مضيفا: موسيماني مدرب مميز، وسيتخطى إنجازات المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، وهو أفضل من فايلر بأرقامه وبطولاته.

وأردف محمود كهربا، بأن المدرب البرتغالي فيريرا هو أفضل مدير فني عمل معه وتدرب على يديه، وكان الأقرب له على عكس السويسري جروس.

هاجم يونس شحاتة الأفضل لاعب زملكاوي زملكاوي عايز الأهلي يكسب كهربا موسيمانى شعار الزمالك بيراميدز كيروش

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