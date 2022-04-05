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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تشارك في حفل الإفطار الجماعى مع الأيتام وذوى الهمم

محافظ دمياط تشارك
محافظ دمياط تشارك بحفل الإفطار الجماعى مع الأيتام وذوى الهمم

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى حفل الإفطار الجماعى مع الأيتام وذوى الهمم، والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية برأس البر،  بمشاركة ٤٥ طفل من أبناء مؤسسة البنات و مركزى شباب كفر البطيخ و الركابية، و ٢٠ ابن وابنة من ذوى الهمم، كما حضر الاحتفال اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و عاطف بدوى مدير مديرية الشباب والرياضة و وليد الشهاوى القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وقد حرصت "المحافظ" و القيادات التنفيذية  مشاركة الأطفال و التواجد بجانبهم خلال تناول وجبات الإفطار، حيث اعربت "محافظ دمياط" عن سعادتها بمشاركتها معهم اليوم، للاحتفال بيوم اليتيم وحلول شهر رمضان المبارك، كما هنأتهم بتلك المناسبتين، داعيةً الله أن يحفظهم.

و أكدت "الدكتورة منال عوض" أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توفير أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم والتعاون دومًا مع كافة الجهات لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل، مؤكدة أيضاً أن أبطال دمياط من ذوى الهمم  حققوا نجاحات وبطولات عكست مكانتهم المهمة بالمجتمع.

و فى ختام الحفل،، حرصت" المحافظ " على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، كما أهدت مجموعة من الهدايا قامت وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة بتوزيعها على الأطفال .

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دمياط الوحده المحلية محافظ دمياط الشباب والرياضة الاطفال ذوى الهمم

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