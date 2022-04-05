عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكاوي رمضانية وألف ليلة وليلة بثقافة دمياط

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ليالي رمضان الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث بدأت الليلة الأولى بلقاء ثقافي عن استقبال شهر رمضان مع حسن عبد القادر، أيمن الأجدر بمركز شباب ميت الخولى، إلى جانب عرض لأعمال مواهب مكتبة ميت الخولي، بجانب ورشة فنية لزينة رمضان بمكتبة الركابية.

وعن حكاوي رمضان عقد بيت ثقافة الزرقا بثاني ليالي رمضان لقاء عن تاريخ أحد الظواهر الشعبية المصرية المرتبطة بشهر رمضان المبارك وهو "فانوس رمضان" مع عبد الله جمعه، وذلك منذ عهد الخلافة الفاطمية واعتياد خروج الخليفة بالشارع ليلة رؤية هلال رمضان وكذلك الأطفال بالفوانيس، وتوالت اللقاءات الرمضانية منها محاضرة عن شكل الطاعة برمضان وغيره من الشهور مع أحمد المزين، وكذلك بالتعاون مع مؤسسة الابن الخاص شارك قصر ثقافة كفر سعد بلقاء عن شهر رمضان مع وائل الشنشري، إلى جانب لقاء عن اليتيم وفضل رعايته من بيت ثقافة السرو مع محمد البدالي

قدم قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة فنية مع الأطفال بالورق والألوان عن مدفع رمضان، الى جانب ورشتي الاشغال اليدوية من نادي المرأة بقصر ثقافة دمياط مع عبير يوسف واستكمال ورشة الرسم الحر مع رشا الأغا، كما تضمن اليوم الثالث بفعاليات الفن والأدب مع رواد قصر ثقافة دمياط الجديدة أولها عن المصمم المصرى كريم رشيد، تناولت إسراء بركات الحديث عن حياته كونه يعتبر أحد اشهر المصممين الصناعيين الكبار على مستوى العالم، كما له آلاف التصاميم التي شملت الساعات والأزياء وأواني المطبخ وشعارات لماركات عالمية والكثير من التصميمات الأخرى بكافة المجالات، وثانيها بلقاءات نادى أدب قصر ثقافة دمياط وانعقاد للجلسة الأسبوعية بحضور الكاتب فكرى داوود والقاص حلمي ياسين والندوة الأخرى بعنوان "طاهر أبو فاشا وتشكيل الوعى الشعبي الف ليلة وليلة"، إلى جانب ورشة فنية عن رمضان مع م. فادى السيد بمركز شباب كفر سعد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ليالي رمضان الثقافية والفنية إقليم شرق الدلتا الثقافي حد الظواهر الشعبية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

الوضع حرج.. تطورت الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

ترشيحاتنا

4 مواجهات نارية.. مباريات الأسبوع في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نشرة أخبار العالم | مصرع 3 مصريات بـ عمان.. استقالة مفاجئة لحكومة الكويت.. أسعار الذهب والدولار

على طريقة طبيب الكركمين.. ضبط سيدة ادعت تصنيع أدويه لعلاج النحافة

إخماد حريق بمعرض أهلا رمضان في القناطر الخيرية

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

صيد مذهل.. سمكة قرش حية رغم فقدها أكثر من نصف جسدها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

فيديو

الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر ودرجات الحرارة تصل لـ 40.. شاهد

أحمد عزمي يروي تفاصيل أصعب لحظات حياته في فترة السجن.. فيديوجراف

شايفة بومة.. رد فعل كوميدي من رانيا يوسف في اختبار المغامرة ..فيديوجراف

شيما صابر: أنا شفايفى مفيش أحلى منها .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ