حكاوي رمضانية وألف ليلة وليلة بثقافة دمياط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ليالي رمضان الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث بدأت الليلة الأولى بلقاء ثقافي عن استقبال شهر رمضان مع حسن عبد القادر، أيمن الأجدر بمركز شباب ميت الخولى، إلى جانب عرض لأعمال مواهب مكتبة ميت الخولي، بجانب ورشة فنية لزينة رمضان بمكتبة الركابية.

وعن حكاوي رمضان عقد بيت ثقافة الزرقا بثاني ليالي رمضان لقاء عن تاريخ أحد الظواهر الشعبية المصرية المرتبطة بشهر رمضان المبارك وهو "فانوس رمضان" مع عبد الله جمعه، وذلك منذ عهد الخلافة الفاطمية واعتياد خروج الخليفة بالشارع ليلة رؤية هلال رمضان وكذلك الأطفال بالفوانيس، وتوالت اللقاءات الرمضانية منها محاضرة عن شكل الطاعة برمضان وغيره من الشهور مع أحمد المزين، وكذلك بالتعاون مع مؤسسة الابن الخاص شارك قصر ثقافة كفر سعد بلقاء عن شهر رمضان مع وائل الشنشري، إلى جانب لقاء عن اليتيم وفضل رعايته من بيت ثقافة السرو مع محمد البدالي

قدم قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة فنية مع الأطفال بالورق والألوان عن مدفع رمضان، الى جانب ورشتي الاشغال اليدوية من نادي المرأة بقصر ثقافة دمياط مع عبير يوسف واستكمال ورشة الرسم الحر مع رشا الأغا، كما تضمن اليوم الثالث بفعاليات الفن والأدب مع رواد قصر ثقافة دمياط الجديدة أولها عن المصمم المصرى كريم رشيد، تناولت إسراء بركات الحديث عن حياته كونه يعتبر أحد اشهر المصممين الصناعيين الكبار على مستوى العالم، كما له آلاف التصاميم التي شملت الساعات والأزياء وأواني المطبخ وشعارات لماركات عالمية والكثير من التصميمات الأخرى بكافة المجالات، وثانيها بلقاءات نادى أدب قصر ثقافة دمياط وانعقاد للجلسة الأسبوعية بحضور الكاتب فكرى داوود والقاص حلمي ياسين والندوة الأخرى بعنوان "طاهر أبو فاشا وتشكيل الوعى الشعبي الف ليلة وليلة"، إلى جانب ورشة فنية عن رمضان مع م. فادى السيد بمركز شباب كفر سعد.