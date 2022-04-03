تحرير 6 محاضر ضد تجار أخشاب والتحفظ على 1200 لوح أبلاكاش بدمياط

محافظة دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة موسعة على تجار ومستوردى الابلاكاش بمدينة دمياط وتم التحفظ على كميات من الأخشاب بسبب عدم الإعلان عن الأسعار.



ونفذ رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط ، حملة موسعة على مستودعات ومخازن الاخشاب بطريق دمياط بورسعيد بمنطقتى شطا والسيالة .

تمكنت الحملة من تحرير 6 محاضر لكبار مستوردى الابلاكاش وقامت بالتحفظ على 1200 لوح أبلاكاش لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات بالافراج الجمركى والفواتير.

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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