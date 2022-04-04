حرقا بالبنزين.. تفاصيل إحالة المتهمين بإشعال النيران بطالب جامعي في دمياط للجنايات

محافظة دمياط

قررت النيابة العامة بدمياط، إحالة 3 متهمين محبوسين- بالغ وطفليْن- إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم في اتهامهم بقتل المجني عليه مصطفى سراج طالب بكليه التجارة بدمياط الجديدة حرقا بالبنزين عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في قرار الحاله ان المتهمين عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك مادة "الجازولين" وما إن أيقنوا تواجده بمسكنه، تسلل أحدهم إلى المسكن ومكث الآخران يرقبان الحالة ، فسكب المتسلل الجازولين بالمسكن وأشعله فانتفض المجني عليه وآخر كان في صحبته وحاولا ضبطه فسكب المتهم على المجني عليه الجازولين وأشعل النيران بجسده قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتيْن أخريين، هما أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل صاحب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بذات الكيفية، وقد خاب أثر جريمتهم لتمكن المذكور من إخماد النيران.

ترجع أحداث الواقعه، عندما شهدت مدينة دمياط الجديدة حادثا بشعا فجر الجمعة الماضي، عندما أقدم مراهق على سكب البنزين على طالب بكلية التجارة بجامعة دمياط يدعى مصطفى سراج، وأشعل النار به، ما تسبب في حدوث حروق من الدرجة الأولى وصلت نسبتها إلى 95%، أسفرت عن وفاته .

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