عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصحبة ماجد المصري.. محمد محمود عبد العزيز يروج لمسلسل "ملف سري"

كواليس مسلسل ملف
كواليس مسلسل "ملف سري"

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة من كواليس مسلسل “ملف سري”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد محمود عبد العزيز في الصورة بصحبه كل من الفنان ماجد المصري، والفنان محمود حجازي، والفنان عائشة بن أحمد.

وعلق محمد محمود عبد العزيز علي الصورة، كاتبًا: “ليل المصرى مع عائلة المالكى، ان شاء الله يكون مسلسل ملف سرى عاجب حضراتكم (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)”.

هاني سلامة عن "ملف سري": شرف عظيم أن ألقي الضوء على القضاء

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي إلى التخلص من المستشار يحيى؛ لابعاده عن قضية غسيل الأموال.

ويذهب المستشار يحيى (هاني سلامة) إلى خطيبته (رحمة حسن) فلم يجدها، ويظن أن عائلة المالكي اختطفتها من أجل الضغط عليه.

كما شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ملف سري، خطوبة كارولين عزمي، وظهور المطرب محمد رشاد بشخصيته وتسجيله اغنية، في الوقت الذي تخطط فيه عائلة المالكي لقتل المستشار يحيى.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري
ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.

محمد محمود عبد العزيز الفنان محمد محمود عبد العزيز كواليس مسلسل “ملف سري” مسلسل “ملف سري” ملف سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مواجهات نارية بين كبار القارة.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

موضوعات متعلقة

سيلفي جديد.. ريم مصطفى تبهر المتابعين عبر إنستجرام

هنا الزاهد لـ رامز جلال: منك لله على البهدلة دي

أحمد مكي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: حلقة الكبير سوبر ستار

هنا الزاهد تتصدر تريند تويتر بعد مقلب رامز جلال.. ومغردون: كيوت

محمد رمضان عن الحلقة الرابعة من المشوار: يارب تعجبكم

فيفي عبده تتصدر التريند الأول على تويتر.. ومغردون: شغل عالي وكوميديا خفيفة

هاني سلامة عن "ملف سري": شرف عظيم أن ألقي الضوء على القضاء

خالد النبوي رفقه ابنه نور من كواليس "راجعين يا هوي".. فيديو

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. ماني يعزز تقدم ليفربول بهدف ثان في شباك بنفيكا

طارق الشيخ باكيا: شعرت بالنهاية بعد تعرضي لوعكة صحية.. فيديو

على جمعة : الرشوة مشكلة اجتماعية وفيها قتل للنفس.. فيديو

أحمد سلامة عن عدم حضور الفنانين عزاء شقيقته: مش حقيقي.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

بعد ظهورها مع رامز جلال .. تعرف على سيارة هنا الزاهد الكلاسيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

بعد طبيب الكركمين.. القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية في تجارة الوهم

الزراعة :إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية في جنوب السودان.. صور

فيديو

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

بكاء وانهيار على الهواء.. ميار الببلاوي تفقد أعصابها بسبب مشهد فني

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ