القائمة الكاملة لمبيعات السيارات الملاكي بمصر

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، إصدار تقريره الجديد عن شهر فبراير 2022 عن أكثر السيارات الملاكي مبيعاً في مصر.

وأوضح تقرير الاميك أن شركة سوزوكي اليابانية تصدرت مبيعات الملاكي في مصر ضمن نجاحها في تصدر المبيعات على مدار الشهور السابقة.

واكد تقرير الاميك ان مبيعات سوزوكي الملاكي في مصر قفزت بدرجة كبيرة وتفوقت على العديد من الشركات مع طرحها عدد كبير من الموديلات الجديدة في الشريحة السعرية المتوسطة.

وجاء ترتيب مبيعات السيارات الملاكي في مصر حسب الشركات خلال فبراير 2022 كالتالي :

1- سوزوكي بعدد بيع 2586 سيارة بحصة 13%

2- شيري بعدد بيع 2290 سيارة بحصة 12%

3- كيا بعدد بيع 2265 سيارة بحصة 11%

4- نيسان بعدد بيع 2025 سيارة بحصة 10%

5- فيات بعدد بيع 1865 سيارة بحصة 10%

6- هيونداي بعدد بيع 1599 سيارة بحصة 8%

7- تويوتا بعدد بيع 1520 سيارة بحصة 8%

8- MG بعدد بيع 1005 سيارة بحصة 5%

9- أوبل بعدد بيع 819 سيارة بحصة 4%

10- بيجو بعدد بيع 737 سيارة بحصة 4%

11- بي واي دي بعدد بيع 445 سيارة بحصة 2%

12- لادا بعدد بيع 442 سيارة بحصة 2%.

وكانت مبيعات الملاكي في خلال فبراير الماضي قد سجلت 19700 ألف سيارة مقارنة بعدد 16.310 ألف سيارة في نفس الفترة من عام 2021 بنمو بلغ 21% تقريباً.