طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة وباقي مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات ، للالتزام بالخريطة الزمنية لـ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي وضعتها الوزارة .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف يتم تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ طلاب مدارس القاهرة الدارسين بـ سنوات النقل غدا باذن الله .

جاء ذلك في استجابة سريعة من وزير التربية والتعليم لإنهاء حالة الغضب التي سيطرت على اولياء أمور طلاب مدارس القاهرة احتجاجا على قيام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإعلان بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 18 ابريل ، وذلك بما يخالف التعليمات المذكورة في الخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مطلع العام الدراسي الحالي ، والتي شدد فيها على حظر عقد أي امتحانات تحريرية في شهر ابريل .

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان رسمي لها منذ قليل مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 ، مؤكدة أنه سوف تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الإبتدائى

يوم الاثنين الموافق 8/4/2022 وحتى الثلاثاء الموافق 26/4/2022 ولمدة 5 أيام ، وسيبدأ امتحان الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 ، وحتى الأربعاء الموافق 27/4/2022 لمده 6 ايام



وقالت مديرية التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني تبدأ الثلاثاء الموافق 26/4/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022 ولمدة 14 يوم ، و امتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022

امتحانات الصف الرابع الإبتدائى



و لمده 6 ايام ، أما الصف الرابع الإبتدائى فسيبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس الموافق12/5/2022 ولمدة 6 أيام ، وامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية ستبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022 و لمدة 6 أيام.



وأشارت مديرية التربية والتعليم ، إلى أن امتحانات المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي ستكون يومي 13/4/2022و 14/4/2022، أما المستوي الرفيع لصفوف النقل فوفقا لظروف كل إدارة في الفترة من 11/4/2022 وحتي 17/4/2022.