أخبار التعليم| وزير التعليم لطلاب المدارس: تابعوا ورش عمل بنك المعرفة بداية من الغد.. الأعلى للجامعات: مصر تسعى لإتاحة فرص متنوعة وأوسع بالتعليم العالي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القومي للبحوث: سلامة الغذاء أحد أكبر التحديات عالميا أمام الشعوب حاليا

قال الدكتور أحمد نوح أستاذ مساعد بقسم سموم وملوثات الغذاء معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه مع دخول شهر رمضان الفضيل, وما له من طقوس وعادات غذائية خاصة, يواجه المستهلكون تحديا حقيقيا فى الحصول على وجبة صحية وسليمة خلال وجبتى الإفطار والسحور التى تميز هذا الشهر الكريم. الوجبات الغذائية الرمضانية لها أهمية كبيرة حيث لابد وأن تتيح الوجبتان المحددتان احتياجات الجسم الغذائية مع إمداده بالعناصر اللازمة للقيام بوظائفه الحيوية الأساسية.

قبل تطبيقها.. كيفية تهيئة تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لنظام التعليم الجديد

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن الذي يزيد العبء المعرفي علي الطلاب هو التخبط في القرارات المتصلة بمواعيد وشكل الامتحانات، وعدم وضع آليات واضحة لتنفيذ القرارات الوزارية المتصلة بالمقررات والامتحانات، بالإضافة إلى اعتماد الامتحانات أحيانًا علي أسئلة غير مباشرة قد تسبب ضغوطا أكبر علي التلاميذ وأولياء الأمور.

ننشر شروط التقدم لـ الإعارات الخارجية للمعلمين

أعلنت مديريات التربية والتعليم شروط التقدم لـ الإعارات الخارجية للمعلمين للعام 2022/2023

وتتمثل شروط التقدم ل الإعارات الخارجية للمعلمين فيما يلي :

- أن يكون المتقدم مقيداً على درجة مالیة بوزارة التربية والتعليم.

- قضاء 36 شهر على الأقل في مجال العمل بالتربية والتعليم بشرط أن تكون السنتان الأخيرتان (۲۰) شهر للمنقول بذات المحافظة المتقدم منها والمنتدب يتقدم الجهة الأصلية وليس التي يعمل فيها بالندب.

أولياء أمور تلاميذ "الرابع والخامس" الابتدائي: التخبط في القرارات يزيد عبء الطلاب

طالب أولياء أمور طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، الوزارة بتوفير أسئلة لتدريب الطلاب عليها، موضحين أن تدريب الطلاب على الأسئلة مهم للغاية ويساعد الطلاب على التعامل مع الأسئلة ويقلل من حجم شكواهم خاصة مع بدء الامتحانات.

تجارة حلوان تكشف نظام الدراسة طوال شهر رمضان

أعلنت كليات جامعة حلوان، أن الدراسة منذ بداية شهر رمضان، مستمرة مع العمل على تقليل زمن المحاضرة لينتهي اليوم الدراسي الساعة الرابعة عصرا، وانتظام الدراسة طوال الشهر مع تنظيم أنشطة طلابية وفعاليات وندوات للطلاب.

وزير التعليم لطلاب المدارس: تابعوا ورش عمل بنك المعرفة بداية من الغد

أطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا لجميع طلاب المدارس الدارسين بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

خبراء يضعون روشتة بأهم النصائح لأولياء أمور تلاميذ "الخامس والسادس" الابتدائي قبل تطبيق نظام التعليم الجديد

منذ بداية العام الدراسي بدأ أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي تحديدا يشكون من صعوبة المنهج بعد تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي، ويعيش التلاميذ خلال هذه الفترة حالة من تأهب مليئة بالمخاوف الشديدة.

محمد رمضان جمع بين الفن والتعليم..ومسرح المدرسة السعدية الانطلاقة الأولى

كان الفنان محمد رمضان متميز منذ صغره في التمثيل فعلى مسرح المدرسة السعدية كان بدايته الحقيقية فقد شاهده الناقد أحمد عبد الحميد والذي اجُبر على كتابة ما شهده من موهبة بكلمه في جريدة الجمهورية، ليستكمل رمضان مسيرته الفنية في المعهد العالي للفنون المسرحية.



الأعلى للجامعات: مصر تسعى لإتاحة فرص متنوعة وأوسع بالتعليم العالي

استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إثبات نجاح كبير على مدار الفترة الماضية في تقديم كافة سبل الدعم التخصصات الجديدة من افتتاح الكليات والجامعات الجديدة التي جذبت الطلاب للدراسة في مصر بدلا من السفر للخارج، بالإضافة إلى دعم المراكز البحثية من تدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

"البصمة الكربونية وتأثير التغير المناخى على التنوع البيولوجي" ندوة بجامعة عين شمس

نظم معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية للمناطق القاحلة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "البصمة الكربونية وتأثير التغير المناخي على التنوع البيولوجي"، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور ايمن صالح ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور اسامه البحيرى ،عميد معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية للمناطق القاحلة بجامعة عين شمس ، و الدكتور ايمن ابو حديد، وزير الزراعة السابق.