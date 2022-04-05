محمد رمضان جمع بين الفن والتعليم..ومسرح المدرسة السعدية الانطلاقة الأولى

كان الفنان محمد رمضان متميز منذ صغره في التمثيل فعلى مسرح المدرسة السعدية كان بدايته الحقيقية فقد شاهده الناقد أحمد عبد الحميد والذي اجُبر على كتابة ما شهده من موهبة بكلمه في جريدة الجمهورية، ليستكمل رمضان مسيرته الفنية في المعهد العالي للفنون المسرحية.



ولد محمد رمضان في 23 مايو 1988 وهو ابن محافظة قنا إلا أن أسرته توجهت للعيش في محافظة الجيزة، إلا أنه فقد كان محمد هو الأصغر بين إخوته، وتفوق في البداية بكرة القدم حتي أنه عندما كان في الصف الإعدادي، استطاع أن ينضم لمدرسة الكرة بنادي الزمالك، لكن في المرحلة الثانوية وتحديدا عندما التحق بمدرسة السعيدية، ترك كرة القدم حتى يتفرغ للتعليم، ولم يكن يعلم أنه سيتم موهبته الحقيقية في التمثيل في مسرح المدرسة ليتمكن من إقناع أمه بأن يواصل تعليمه في المعهد العالي للفنون المسرحية.



حصل محمد رمضان على إعادة لم ينالعا الكثيرين من قبل الممثل المصري عمر الشريف، والذي صرح أنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية، وقد بدأ حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم إحكي يا شهرزاد، أصبح رمضان مع الوقت من نجوم الصف الأول، وخاصة بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية وكان أهمها أفلام الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء.



وقد زوج محمد رمضان مرتين، الأولى كانت عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى "حنين"، تزوج في نفس العام من "نسرين عبد الفتاح"، ورزق منها بطفلين، "علي" و"كنز".