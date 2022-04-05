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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء يضعون روشتة بأهم النصائح لأولياء أمور تلاميذ "الخامس والسادس" الابتدائي قبل تطبيق نظام التعليم الجديد

طلاب
طلاب

منذ بداية العام الدراسي بدأ أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي تحديدا يشكون من صعوبة المنهج بعد تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي، ويعيش التلاميذ خلال هذه الفترة حالة من تأهب مليئة بالمخاوف الشديدة.

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قبل تطبيقها.. كيفية تهيئة تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لنظام التعليم الجديد

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أولياء أمور تلاميذ "الرابع والخامس" الابتدائي: التخبط في القرارات يزيد عبء الطلاب

وتزامنًا مع زيادة قلق وتوجس الآباء والأمهات بسبب نظام التعليم الجديد وتغير المواضيع والمناهج ونتائج الاختبارات وتقييم الطلاب، قدمت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، عدة نصائح لأولياء أمور تلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي، حول كيفية تحفيز طلاب الصف الرابع الابتدائي لأكبر تحصيل دراسي ممكن خلال الفترة الممكنة، حتى لا تتكرر صدمة رابعة ابتدائي من جديد قائلة: "ينبغي على الأمهات بث الطمأنينة في نفوس أولادهن .. المهمة بسيطة".

أهم النصائح لأولياء أمور تلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي قبل بدء تطبيق نظام التعليم الجديد:

1-  يجب أن تكون على معرفة بجدول الامتحانات.

2-  لا بد من عمل خطة زمنية لمراجعة المادة مع طفلك.

3-  الحل من خلال الكتاب المدرسي.

4-  تحديد وقت للترفيه ولا تزيد عن ساعتين فقط.

5-  الابتعاد عن الهاتف المحمول خلال فترة الامتحانات

6- التركيز على نقاط القوة والضعف لدى الطفل.

7- تأكد من حصول طفلك على النوم جيدًا ليلًا.

8- الحفاظ على نظام غذائي سليم للطفل.

9- يجب على الطفل تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

10- ابتعاد الطفل عن المشكلات الأسرية خلال فترة الامتحانات.

تحديد وقت الترفيه واللعب

- تحديد الوقت المخصص للترفيه واللعب بالهاتف أو بالألعاب، لكن بكل الأحوال لا يجب أن تزيد عن ساعتين خلال اليوم.

- التغذية لها دور كبير في زيادة تركيز الطالب، فيجب أن يحصل على الخضراوات والفاكهة اللازمة لذلك.
- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

ومن جانبة أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، ان يجب تأهيل طلاب الصف الرابع لنظام التعليم الجديد في الصف الخامس في العام الدراسي القادم حتي لا تتكرر صدمة الصف الرابع،

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لصدي البلد" ، ان اولياء الامور والمعلمون يلعبون الدور الاكبر في هذا التأهيل،  ويجب الا يزيد اولياء الامور الاعباء علي الاطفال وعدم نقل صورة لهم ان المناهج صعبة وتعجيزية  حتي لا تتكون لدي الطفل اتجاهات سلبية نحوتلك المناهج  وبالتالي تحدث عنده ما يسمى بصعوبات التعلم.

وأشار الخبير التربوي الي ان يمكن ايضا تحقيق ذلك التاهيل من خلال التركيز علي بعض النقاط منها:

1- تدريب الطلاب علي الاستعداد مبكرا لدراسة المواد الجديدة بعد ما تبين قصر المدة الزمنية للفصل الدراسي مقارنة بطول المقررات.

2- الاستفادة من ان المواد الجديدة ستكون مبنية علي مقررات الصف الرابع التي سبق ان درسوها مما سيسهل عليهم فهمها واستيعابها.

3- تركيز المعلمين وأولياء الامور لطلاب الصف الرابع حاليا علي تأسيس ابنائهم من خلال تعلم واستيعاب  المقررات الحالية والا يكون هدفهم ان يجتاز ابنائهم الامتحانات فقط بدون تعلم جيد خاصة ان هذه المعلومات ستكون هي الاساس لمقررات الصف الخامس.

4- استفادة  أولياء الامور والمعلمين من خبراتهم الحالية في مقررات الصف الرابع وكيفية التعامل معها وتدريسها واستذكارها والتدريب عليها في التعامل مع مقررات الصف الخامس.

5- الاستفادة من مواقع بنك المعرفة وخاصة Discovery وغيرها في تعلم وفهم المواد الجديدة بالاضافة الي القنوات التعليمية في التلفزيون. 

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لقد وصلنا بالتطوير إلى الصف الرابع الابتدائي حيث يدرس تلاميذ 4 ابتدائي مناهج جديدة هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التطوير سوف يصل قريبا للصفين الخامس والسادس الابتدائي، مشيراً إلى أن مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي الجديدة المطورة في مرحلة التأليف حاليا.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: سوف ننتهي من إعداد المناهج الجديدة لتلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي قبل بداية العالم الدراسي القادم 2022 / 2023.

والجدير بالذكر أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)

تقييم بالألوان

وقالت وزارة التربية والتعليم : يكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

وأوضحت الوزارة أن الألوان في تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي تشير إلى مجموعة من الدلالات على النحو التالي :

"اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100)

يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)

يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)

يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة  استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات  الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور طلاب نظام التعليم الجديد Jobs Education

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