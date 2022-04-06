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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الإتربي تثير إعجاب متابعيها من داخل الجيم

هدى الاتربي
هدى الاتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها صورة جديدة لها من داخل الجيم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت الفنانة الشابة هدى الإتربي؛  بإطلالة رياضية من الجيم خطفت بها الأنظار، وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.


يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.


كانت آخر أعمال الفنانة هدى الأتربى السينمائية فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٤٠٥_٢٣٣٣١١
IMG_٢٠٢٢٠٤٠٥_٢٣٣٣١١
إطلالة رياضية مسلسل ضل راجل هدي الاتربي صورة جديدة صورة جديدة لها بإطلالة رياضية

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