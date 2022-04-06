راجعين يا هوى 4.. خالد النبوى يضع نور فى موقف محرج أمام أسرتها

تتعرض نور اللبنانية لموقف محرج أمام عائلتها بعدما خذلها بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) ولم يحضر موعد خطبتهما كما وعدها مما جعلها فى موقف لا تحسد عليه أمام الحضور، مما يضعف موقفها أمام والدها وباقي العائلة، وذلك من خلال شخصية الدكتورة ماجي التي تجسدها فى مسلسل راجعين يا هوى، الذي يُعرض حالياً على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.



بعد أن أعدت كل ما يلزم لإقامة الحفل وارتدت فستان الخطوبة، وبعد أن دعت الكثير من أفراد العائلة والأصدقاء والمعارف، تفاجأ ماجي بعدم حضور خطيبها بليغ لينتهي اليوم نهاية سيئة، وتزداد الأمور سوءً عندما حذرتها خطيبة بليغ السابقة من كونه رجلاً مخادعاً ولا يمكن الوثوق به. ليصبح السؤال هو كيف سيكون شكل العلاقة بين ماجى وبليغ فى المستقبل؟ وهل يستمر فى خذلانه لها؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل.



أحداث مسلسل راجعين يا هوى

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيشبالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترةتواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثةأخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودةالباحث عن حقه في الميراث.

خلال الأحداث، يستطيع بليغ الدخول في حياة الأسرة، وتتغير بوصلة أهدافه التي جاء من أجلها، وهى محاولة لم شملالعائلة من خلال الحب والتآخي والوقوف بجوارهم.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمانعبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا،وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.