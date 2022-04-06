سهير رمزي: التحكم و الغيرة كانتا سببا في مشكلات كثيرة مع أزواجي

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها من مواليد برج الحوت، الذى يتميز بالطيبة، و العيش فى ملكوت منفرد، مؤكدة أن علاقتها مع الرجال ليست قوية كما يقول البعض، معلقة :" ظلم و الله".

وأضافت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن شخصيتها طيبة، ويستطيع أى شخص أن يكسبها بكلمة.

ولفتت إلى أنها لم تكون قوية، وأن قرار أن تكون العصمة فى يدها، كان بالاتفاق، وليس بالقوة، موضحة :" كان فى جوزتين تعبت من أجل الانفصال".

وأشارت إلى أن قرار العصمة فى يدها حتى لا تتعرض لـ عذاب، وفى حالة الانفصال يكون بقرار منها.

وتابعت :" التحكم و الغيرة، كانت سبب فى المشكلات الكثيرة، مع أزواجها".

وتحدثت عن زوجها علاء الشربينى قائلة :" الحمد لله ربنا هداني بزوجي، و فى أوقات كثيرة تكون غيرته فى محلها، وربنا بيحبه".

