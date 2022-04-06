سهير رمزي عن دورها فى المذنبون: بوسة تودي في داهية

قالت الفنانة سهير رمزي، إن الفنان حسين فهمى، ملتزم، ومحترم، ويطلق عليه :" الواد التقيل الجميل" مؤكدة أن أحلى الأفلام قمت بتجسيدها مع حسين فهمى.



وأضافت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن حسيت فهمى خلوق فى عمله، ونحن أصدقاء حتى اليوم وله مكانة كبيرة فى قلبي.



ولفتت إلى أنها غضبت من دورها مع حسين فهمى فى فيلم المذنبون، مؤكدة :" أنا بصراحة زوتها شويه، لبعض المشاهد الموجودة به".



وأشارت إلى أنها كانت تنفذ تعليمات المخرج، وأنها لم تتوقع ظهورها بهذا المشهد فى الفيلم، وعلقت قائلة :" لما بيكون فى المشهد بوسه الفنان ممكن ما يبوسش بس المخرج بياخد لقطة تودي فى داهية".



