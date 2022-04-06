3 خطوات بسيطة للوقاية من السكتة الدماغية.. تعرف عليها

يمكن أن يعاني أي شخص من السكتة الدماغية، لذلك من الأفضل العمل على تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية، ويساعد اتباع نظام غذائي صحي، والتقليل من الملح والدهون على الوقاية من السكتة الدماغية.

وإليك أهم الخطوات التي تساعدك في الوقاية من السكتة الدماغية

1- اتباع نظام غذائي صحي

يزيد النظام الغذائي غير الصحي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، يساهم استهلاك الملح والكحول المفرط في ارتفاع ضغط الدم، ابدأ اليوم بنظام غذائي صحي يحتوي على كمية مناسبة من السعرات الحرارية وغني بالألياف ومنخفض في الكوليسترول ؛ قلل من تناول الملح.

2- تمرن بانتظام

تكون مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى مع نمط الحياة المستقرة، اهدف إلى ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع، ابحث عن نظام تمارين يناسب أسلوب حياتك وشخصيتك، كما يساعد التمرين المنتظم على تقليل السمنة ويساعد أيضًا في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول وعلاجه.

3- تناول الدواء حسب التعليمات

إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول ، فمن المهم تناول الدواء وفقًا لتعليمات الطبيب ، حتى إذا كنت تشعر بالتحسن، يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول بشكل فعال عن طريق الأدوية، سيؤدي عدم تناول الأدوية الموصوفة إلى زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية.