عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 خطوات بسيطة للوقاية من السكتة الدماغية.. تعرف عليها

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

يمكن أن يعاني أي شخص من السكتة الدماغية، لذلك من الأفضل العمل على تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية، ويساعد اتباع نظام غذائي صحي، والتقليل من الملح والدهون على الوقاية من السكتة الدماغية.

 

txt

أهمها تقوية ضربات القلب وتوازن الدورة الدموية.. 20 فائدة لتناول الكركديه

txt

تسبب السكتة الدماغية.. أعراض "الإقفارية العابرة" وطرق الوقاية منها

 

وإليك أهم الخطوات التي تساعدك في الوقاية من السكتة الدماغية

1- اتباع نظام غذائي صحي
يزيد النظام الغذائي غير الصحي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، يساهم استهلاك الملح والكحول المفرط في ارتفاع ضغط الدم، ابدأ اليوم بنظام غذائي صحي يحتوي على كمية مناسبة من السعرات الحرارية وغني بالألياف ومنخفض في الكوليسترول ؛ قلل من تناول الملح.

2- تمرن بانتظام
تكون مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى مع نمط الحياة المستقرة، اهدف إلى ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع، ابحث عن نظام تمارين يناسب أسلوب حياتك وشخصيتك، كما يساعد التمرين المنتظم على تقليل السمنة ويساعد أيضًا في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول وعلاجه.

3- تناول الدواء حسب التعليمات
إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول ، فمن المهم تناول الدواء وفقًا لتعليمات الطبيب ، حتى إذا كنت تشعر بالتحسن، يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول بشكل فعال عن طريق الأدوية، سيؤدي عدم تناول الأدوية الموصوفة إلى زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية.

السكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية طرق الوقاية من السكتة الدماغية ​​​​​​​health sports and fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

يحتاج بعض الوقت للاستقرار.. كلوب يعلق على تراجع مستوى صلاح مع ليفربول

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

ترشيحاتنا

في اليوم العالمى لها.. اكتشف علاقة الرياضة بالضغط

شيرين عبد الوهاب تتفوق على عمرو دياب فى شهر رمضان

الميكانيكى بيقولك.. تعرف على أسباب وعلامات تلف بوجيهات سيارتك

الجماهير الإيرانية تطالب بالتعاقد مع «كيروش» لتدريب «أسود فارس» بالمونديال |فيديو

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته وما آخر وقت لها ؟.. المفتي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 - 5 رمضان 1443

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ