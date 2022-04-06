القوة الضاربة.. إيهاب جلال يستقر على تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك اليوم

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، علي جبر، أحمد سامي، أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا، وليد الكرتي

وأمامهما : إسلام عيسى " فخر الدين بن يوسف " ، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي.