تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة،بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

ويدخل الزمالك المباراة بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا من أجل تحقيق الفوز في اللقاء للاستمرار في المنافسة بقوة على مسابقة الدوري، وحرص الجهاز الفني على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية لتلافي تكرارها في مباراة اليوم.

ويفتقد فريق الزمالك لخدمات كل من أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم.