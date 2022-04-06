محافظ القاهرة: ضبط 261 طن سلع أساسية مخزنة بغرض الاحتكار

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الحملات المكثفة والمستمرة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط ٢٦١.٥٠٠ طن من السلع التموينية والغذائية الأساسية ( كالدقيق والزيت والسكر) المخزنة بغرض الإحتكار والبيع فى السوق السوداء بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين استغلالًا للظروف العالمية الراهنة وحلول شهر رمضان ، أو السلع مجهولة المصدر التى تهدد صحة المواطنين ، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات .



وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مستمرة في تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار ، مناشداً المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وأضاف محافظ القاهرة أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.



وأشار اللواء د. عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين أن حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط ٥١.٤٥٠ طن دقيق و٩.٦٠٠ طن نخالة دقيق ، و٢٨.٥٠٠ طن أرز ، و٣٥.٩٠٠ طن سكر ، و١٠.٥٠٠ طن فول ، و٣٢.٩٢٠ طن زبدة ، و٤.٣٧٦ طن قمر الدين ، و٤ طن لوبيا ، و٥ طن عدس أحمر ، و٥.٥٠ طن ذرة صفراء ، ٧.٢٠٠ طن تمر هندي ، و٢.٧٠٠ طن جوز هند ، و٧.٥٠٠ طن كاكاو، ٨ طن لبن بودرة، ١١.٥٠٠ طن مشروبات سريعة التحضير، و١٠ طن سميد بسبوسة، و١٥ طن شراب جلوكوز ، و٤.٧٠٠ طن نشا ، و٧.٨٠طن مكرونة ، و٩.٣٥ كجم كمبوت خوخ ، و٢٠٠ كجم تمر ، و٧٥٠ كجم طحينة ، بالإضافة إلى ٣٧٨٠ علبة تونة ، و١٥٠٠٠ علبة فول مدمس ، ٣٣٥٠٠ زجاجة زيت ، و٦٣.٢٠٠ علبة صلصة وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

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