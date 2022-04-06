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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: طرح المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية بعد إنهاء ترفيقها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  اجتماعاً لاستعراض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستهدف توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى من أبرزها مشروع المنطقة الحرفية بمساحة ١٨٠ فدانا بالغنيمية بأدفو بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد باستثمارات ٥٠ مليون جنيه، بجانب طرح مشروع مجمع صناعات الحرف التراثية بطريق المطار بمساحة ٤،٥ فدان ليكون مزارا سياحيا وثقافيا وفنيا متكاملا، بالإضافة مشروع المنطقة اللوجستية بكركر التعاون مع وزارة النقل لتعزيز الحركة التجارية الدولية بين مصر والدول الأفريقية وذلك بمساحة ٤٠٠ فدان مع تطوير للموقف البري الحالي.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى لقبلة جاذبة للاستثمارات للاستفادة المثلى من المقومات والمزايا المتنوعة فى كافة المجالات .

 

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وحضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة وعميد كلية التجارة بجامعة أسوان ، بالإضافة إلى مديرى التخطيط العمرانى والمشروعات والاستثمار.

 

وخلال الاجتماع أجرى محافظ أسوان عدة اتصالات تليفونية مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأيضاً اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد من أجل دفع العمل والتنسيقات المطلوبة لترفيق المناطق الصناعية بالعلاقي لأطلاق يد الأستثمار وأفتتاح ٢٧ مصنعا جديدا بإستثمارات ١٠٨ ملايين جنيه، بجانب إنهاء إجراءات طلبات المستثمرين للقيام بحوالي ١٦٠ مشروع متوسط وصغير متنوع ، علاوة على طرح كراسات الإشتراطات الورش بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة والترويج لإقامة مصانع كبرى ، فضلاً عن طرح المنطقة الصناعية الفوسفاتية بوادي هلال لأحد المطورين.

 

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته باستكمال طرح المحلات التجارية في المولات الجديدة بميدان المحطة وأكتوبر أسكوير، وكذا مولات سوان السادات وسوان السيل وذلك بعد طرح ٤٠ ٪ منها .

 

مشدداً على تنفيذ إجراءات الطرح والبت بتسهيلات غير مسبوقة لمحلات المولات، وأيضاً بدون أي تعقيدات روتينية أمام المطورين والمستثمرين لتنفيذ عدد من المشروعات الإستثمارية الأخرى منها مشروع أنشاء مجمع ثلاجات للمانجو والخضروات والفاكهة بالغنيمية مع طرح ٥٠ فدان لإقامة مجازر بيطرية بمدينة أبوسمبل السياحية، وأيضاً مصنع للمياه المعدنية بالشلال والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية و تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

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