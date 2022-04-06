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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

نيللي كريم
نيللي كريم

نشرت النجمة  نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وتألقت نيللي كريم  في الصورة بإطلالة ساحرة مما اثارت إعجاب متابعيها .

وتشارك النجمة نيللي كريم، بالموسم الرمضاني الحالي ٢٠٢٢ بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “فاتن أمل حربي” بجانب عدد كبير من النجوم.

 

قصة مسلسل فاتن أمل حربي
تلعب نيللي كريم دور الزوجة، بينما يلعب الفنان شريف سلامة دور الزوج ، أما الفنانة هالة صدقي فتجسد ضمن احداث مسلسل فاتن أمل حربي دور صديقة نيللي كريم التى تعد في مكانه شقيقتها الكبري وتساندها في أزمتها مع زوجها ، وتجسد الفنانة فادية عبد الغنى دور والدة الفنان شريف سلامة والتي تحرضه علي زوجته وتساهم في نشوب الخلافات بينهم.

 

ومن قبل قد شهد مسلسل فاتن أمل حربي، العديد من الاعتذارات ، حيث قامت الفنانة وفاء عامر بالاعتذار عن دورها وتم إسناده الى الفنانة هالة صدقي ، كما اعتذر احمد حاتم عن العمل ، وحل بدلاً منه الفنان محمد الشرنوبي .

قنوات عرض مسلسل فاتن أمل حربي
 

يعرض مسلسل “فاتن أمل حربي” على قناة "CBC"، و”CBC drama” و دبي - منصة watch it - منصة شاهد  وذلك  خلال شهر رمضان.

فاتن امل حربي
وطرحت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربي" والمقرر عرضة في الموسم الرمضاني 2022 المسلسل يناقش إحدي القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات.

نيللي كريم التواصل الاجتماعي انستجرام الفن اجتماع اطلالة

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