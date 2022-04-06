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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث بالجسم عند تناول السلطة على الفطار في رمضان ؟

السلطة
السلطة

أوصى المعهد القومي للتغذية، بضرورة تناول السلطة الخضراء على وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم.

وأوضح المعهد القومي للتغذية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، “اجعل السلطة صنفا اساسيا على سفرة الإفطار في شهر رمضان”.

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فوائد طبق السلطة على إفطار رمضان 

1- تحتوي الخضروات الطازجة على المياه والألياف والفيتامينات والمعادن.

2- تناول السلطة على وجبة الإفطار يساعد على ضبط ضغط الدم.

3- تناول طبق سلطة على إفطار رمضان يقلل من ارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم.

4- ويساعد طبق السلطة أيضا على التخلص من الوزن الزائد والقضاء على السمنة.

5- عليك أيضا بالتنوع في الألوان مثل الأحمر كالطماطم، والبرتقالي كالجزر، والاخضر كالخس والخيار، والبنفسجي كالبنجر والأبيض كالبصل والفجر، لاحتوائهم على العناصر الغذائية.

السلطة طبق السلطة فوائد طبق السلطة وجبة الافطار المعهد القومي للتغذية

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