مفتى الجمهورية: الرسول لم يتزوج بأخرى في وجود السيدة خديجة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج على السيدة خديجة وهى على قيد الحياة، ولكن بعد الوفاة تزوج.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن السيدة عائشة كانت الزوجة الثالثة للرسول.

ولفت إلى أن عائشة كانت البكر الوحيدة التى تزوجها الرسول، وكانت تغار على سيدنا رسول الله.

وأشار إلى أن السيدة خديجة أنجب منها جميع الأبناء ماعد سيدنا إبراهيم، أن خديجة أول امرأة يتزوجها الرسول - صلى الله عليه وسلم – في حياته وأنجب منها ستة أبناء: أربعة بنات هن زينب أكبرهن وتزوجت من أبي العاصي بن الربيع بن عبد شمس ابن خالتها، ورقية وأم كلثوم وتزوجتا من عبتة وعتيبة ابني عم الرسول وهما أخان، أمرهما والدهما أبو لهب بتسريحهما بعد إسلامهما فتزوجهما عثمان بن عفان الواحدة بعد الأخرى، فتزوج رقية أولًا وبعد وفاتها تزوج أم كلثوم، وفاطمة تزوجت من ابن عمها علي بن طالب وبذلك تزوجت بناته الأربعة في حياته، وولدان هما القاسم وعبد الله ولقبه الطاهر ولحكمة إلهية توفى الذكور وهما في حجر أمهما خديجة ولم يتبق له إلا أربع بنات.