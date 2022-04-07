عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مأساويات في حياة ناهد شريف.. ماذا دفعها لاحتراف أدوار الإثارة والإغراء ؟

ناهد الشريف
ناهد الشريف

فنانة ارتبط اسمها على مدار مسيرتها الفنية بالإغراء وأدوار الإثارة، فعلى الرغم من كون الفنانة الراحلة ناهد الشريف تتميز ببراعتها في التمثيل، التي أشاد بها النقاد، إلا انها كانت تقدم أدوار الإغراء والتعري في الكثير من الأفلام السينمائية.

أثار موقف الفنانة الراحلة ناهد الشريف، وإقبالها على تقديم أدوار الإغراء في أعمالها الفنية، استنكار، وتعجب الكثير من متابعي الفن والسينما في مصر، فما السر وراء تمسكها بتقديم تلك الأدوار دون غيرها من الأدوار الفنية التي كانت تُعرض عليها؟.

هكذا استعانة شركات التدخين بجميلات زمن الفن الجميل للترويج عن سجائرها.

"مبحاولش أمثل".. محمود المليجي عن تجسيد أدواره: "أنا بعيش الشخصية".. نوستالجيا

حياة مأساوية عاشتها ناهد الشريف

ولدت الفنانة ناهد الشريف، في الاول من يناير عام 1942م، في محافظة بني سويف، وعاشت حياة قاسية مع عائلتها، إذا توفيت والدتها يوم زفاف شقيقتها الكبرى، ما أصابها بصدمة ظلت تعاني منها فترة طويلة، وكذلك توفي والدها بعد عامين من وفاة والدتها، ما دفعها للاتجاه إلى الشهر والأضواء لتجاوز أزماتها السيئة.

تأثرت الأعمال الفنية الأولى للفنانة الراحلة ناهد الشريف بشخصيتها الحقيقية، حيث اشتهرت في تلك الفترة بالفتاة المغلوبة على أمرها التي تعيش أزمة في حياتها، إلى أن اكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس، وتزوجت منه.

مسيرتها الفنية 

قدم المخرج الراحل حسين حلمي المهندس، زوجته الفنانة ناهد الشريف في العديد من الأفلام، حيث كانت أول بطولة لها في فيلم « أنا وبناتي» عام 1961م، وتوالت بعد ذلك العديد من الأفلام السينمائية منها: « رجب فوق صفيح ساخن، شهر عسل بدون إزعاج، بيت الطالبات، فتاة الميناء، مضى قطار العمر، البحث عن المتاعب».

ناهد الشريف تثير الجدل بظهورها المثير

أثارت الفنانة الراحلة ناهد الشريف، الجدل الواسع، في فترة السبعينيات، كأول ممثلة مصرية تظهر بتلك الصورة المثيرة أمام الكاميرا، حيث ظهرت في مشاهد مثيرة في فيلم « ذئاب لا تأكل اللحم»، الذي تم إنتاجه عام 1973م، لكن تم منع عرضه في مصر حيث اعتبره الكثيرون من الأفلام الإباحية.

ناهد الشريف

زواجها من مقامر غير مسلم

بعد انقضاء فترة من الزمن على ظهورها عارية في فيلم «ذئاب لا تأكل اللحم»، الذي تم منعه من العرض، أثارت ناهد الشريف الجدل مرة أخرى بعد إقدامها على الزواج من مقامر لبناني يُدعى إدوارد جرجيان، المخالف للديانة الإسلامية.

تجاهلت ناهد الشريف كل التحذيرات التي تلقتها إثر قرارها بالزواج من المقامر اللبناني إدوارد جرجيان، وتزوجت منه بالفعل، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «لينا»، إلا أنها واجهت معه حياة شديدة القسوة خاصة بعد إصابتها بمرض السرطان.

السرطان يُنهي حياتها بعد شقاء 

أجهت الفنانة الراحلة ناهد الشريف حياة قاسية بعد إصابتها بمرض السرطان، حيث تخلى عنها زوجها اللبناني، ورفض الوقوف جانبها في مرضها، واستكمال علاجها، ما أضطرها إلى لمواصلة العمل لاستكمال رحلة علاجها من مرضها.

صُدمت الفنانة الراحلة ناهد الشريف عندما أخبرها الأطباء في بريطانيا، بأن شفائها من مرض السرطان أمر مستحيل، لذلك قررت العودة إلى مصر، واستسلمت للمرض، الذي أودى بحياتها بعد أيام معدودة من عودتها إلى القاهرة، أثناء تواجدها في مستشفى القوات المسلحة في المعادي في 7 أبريل عام 1981، عن عمر يناهز 39 عام.

ناهد الشريف أدوار الإغراء الفن السرطان أول ممثلة مصرية تظهر عارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

صرف مرتبات أبريل للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

المؤبد وغرامة 200 ألف عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالمخالفة حال وفاة المتبرع

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

ترشيحاتنا

النفط يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع مخاوف شح الإمدادات

فيفا ينفي تمديد زمن المباريات في كأس العالم 2022

الحبس وغرامة نصف مليون.. احذر إفشاء سرية البيانات الشخصية دون علم صاحبها

قبل الحكم.. ننشر نص تحريات الأمن الوطني في قضية «العائدون من الكويت»

مأساويات في حياة ناهد شريف.. ماذا دفعها لاحتراف أدوار الإثارة والإغراء ؟

150 من العاملين بالمجال الطبي بـ20 مستشفى في صربيا يزورون الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ