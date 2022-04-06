في انتظار رأيكم.. محمد رمضان يشارك جمهوره بصور من مسلسل المشوار

نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور من مسلسل “المشوار” الذي يعرض في رمضان 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق محمد رمضان “في انتظار رأيكم في الحلقة الخامسة من مسلسل #المشوار ”.

و شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار أحداثا عديدة ، فبعد هروب محمد رمضان "ماهر" من قبضة تجار الآثار ومن قبلها من رجال الأمن ويستحوذ على شنطة الدولارات، يختبئ هو وزوجته داحل إحدى جراجات القطارات المهجورة.

- يطارد "سعيد" احدى رجال "وجيه بيه" تاجر الآثار، ويواصل الاتصال به رغم عدم رد "ماهر" محمد رمضان عليه.

- محمد رمضان ودينا الشربيني يختبئان داخل جراج قطار مهجور، ليواجه الأب أزمة مع مطالب ابنه الصغير الذي يبحث له عن مياه للشرب

-يتعرض محمد رمضان للتحقيق عن تواجده في هذا المكان إلا أنه خرج بعدها بساعات.

- بعد تأخر "ماهر" شعرت ورد بالخطر لتأخذ صغيرها وحقيبتها وتُكمل مشوار هروبها دون زوجها.

ماهر يعود القطار:

يعود "ماهر" إلى مكان القطار ولم يجد زوجته وابنه فيشعر بارتباك وحزن شديد.

- تقوم ورد بشحن الهاتف وبمجرد فتح التليفون تتلقى اتصالا من "سعيد" -التابع لتجار الآثار- وهو ما يتسبب في ارتباكها.