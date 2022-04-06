عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في انتظار رأيكم.. محمد رمضان يشارك جمهوره بصور من مسلسل المشوار

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور من مسلسل “المشوار” الذي يعرض في رمضان 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق محمد رمضان “في انتظار رأيكم في الحلقة الخامسة من مسلسل #المشوار ”.

و شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار  أحداثا عديدة ، فبعد هروب محمد رمضان "ماهر" من قبضة تجار الآثار ومن قبلها من رجال الأمن ويستحوذ على شنطة الدولارات، يختبئ هو وزوجته داحل إحدى جراجات القطارات المهجورة.

- يطارد "سعيد" احدى رجال "وجيه بيه" تاجر الآثار، ويواصل الاتصال به رغم عدم رد "ماهر" محمد رمضان عليه.

- محمد رمضان ودينا الشربيني يختبئان داخل جراج قطار مهجور، ليواجه الأب أزمة مع مطالب ابنه الصغير الذي يبحث له عن مياه للشرب

-يتعرض محمد رمضان للتحقيق عن تواجده في هذا المكان إلا أنه خرج بعدها بساعات.

- بعد تأخر "ماهر" شعرت ورد بالخطر لتأخذ صغيرها وحقيبتها وتُكمل مشوار هروبها دون زوجها.

ماهر يعود القطار:

يعود "ماهر" إلى مكان القطار ولم يجد زوجته وابنه فيشعر بارتباك وحزن شديد.

- تقوم ورد بشحن الهاتف وبمجرد فتح التليفون تتلقى اتصالا من "سعيد" -التابع لتجار الآثار- وهو ما يتسبب في ارتباكها.

محمد رمضان دينا الشربيني الفنان محمد رمضان انستجرام رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

ليفربول يستعد لعرض 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقد محمد صلاح

وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التدريبية حضورها “اختياري” وبدون درجات

الخطوبة قبل 18 عاما تعرضك للسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر: حظ العبد من التخلُّق باسم "الرحيم" الرحمة بالناس

فضيحة مدوية.. اعتراف أمريكي باختلاق قصة الـ"هجوم الكيميائي" الروسي على أوكرانيا

غادة عادل.. تعرف على ضحية مقلب رامز جلال

الرجاء يُعد تقريرًا لـ"تفادي كارثة" دخول الجماهير

بنزيما وفينسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تهديد كبير.. روسيا ترد علي إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

فيديو

لماذا بكى أمام العرافة؟ .. حسام البدري يفتح ملفات شائكة.. فيديو

4 شائعات اجتاحت مواقع التواصل.. أبرزها طلاق ياسمين صبري وصورة عبلة كامل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ