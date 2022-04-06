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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة مدوية.. اعتراف أمريكي باختلاق قصة الـ"هجوم الكيميائي" الروسي على أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

كشفت وزارة الدفاع الروسية بالفعل عن خطط أوكرانية لشن هجوم كيميائي “علم زائف” على أراضيها في محاولة لجر الناتو إلى الصراع بالإضافة إلى شبكة من المعامل البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة لتطوير أسلحة بيولوجية.

واعترف ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن اختلقت القصة المرعبة التي تفيد بأن روسيا كانت تستعد لهجوم بالأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.

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وقالت المصادر التي لم تسمها لشبكة “إن بي سي” الأمريكية،  إن “المعلومات الاستخباراتية التي رفعت عنها السرية استخدمت كدعاية في حرب المعلومات، حتى عندما علمت إدارة الرئيس جو بايدن أن التقارير لم تكن صلبة”.

واعترفوا بعدم وجود دليل على أن روسيا نشرت أسلحة كيماوية في أوكرانيا أو بالقرب منها. 

وقد استغل الكثيرون في واشنطن هذا الادعاء للمطالبة بمواجهة عسكرية أمريكية مباشرة مع روسيا.

وزعم المسؤولون أن الأخبار الكاذبة قد أبقت القيادة الروسية “غير متوازنة” بل وساعدت على “ردع” روسيا حتى عن التفكير في استخدام عوامل الحرب الكيماوية.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في عام 2017 أن روسيا دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.

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