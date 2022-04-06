بعد التطورات الأخيرة.. روسيا لا تستبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تستبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية إذا استمر طرد الدبلوماسيين الروس.

وقال بيسكوف لقناة “إل سي آي” التلفزيونية الفرنسية، إن “طرد الدبلوماسيين قرار يغلق الباب أمام العلاقات الدبلوماسية، متأملا في إمكانية قطع روسيا العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا ودول أخرى”.

في الوقت نفسه، شدد المتحدث باسم الكرملين على أهمية الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية في أعقاب التوترات العالمية الحالية.

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تقدر الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين “فرنسا لها دور خاص. جهود الرئيس ماكرون موضع تقدير كبير. نحن نقدر الحوار الجاري مع الرئيس فلاديمير بوتين. نحترم بشدة جهود تسهيل المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا”.وعلى مدار الأسبوع، طردت حفنة من الدول في الغرب دبلوماسيين روس، بما في ذلك الدنمارك وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وإسبانيا.

وعلاوة على ذلك، طرد الاتحاد الأوروبي 19 موظفًا روسيًا من البعثة الدائمة لروسيا في الكتلة.