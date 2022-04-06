زيادة عزلتها .. الرئيس الأمريكي : سنحظر أي استثمارات أمريكية في روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، "ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة للدفاع عن نفسها مثل مسيرات متطورة وصواريخ جافلين وغيرها، كما سنحاسب المتورطين عن الجرائم في بوتشا الأوكرانية".

وقال الرئيس بايدن - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأربعاء - إنه سيوقع أمر تنفيذي يحظر أي استثمارات أمريكية في روسيا وسنزيد من عزلتها، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية شملت أكثر من 600 شركة روسية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية أكثر على روسيا وستزيد من عزلتها، معتبرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا والجيش الأوكراني يقاتل بنجاح، مؤكدًا أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا نتيجة أفعالها في بوتشا.

وأضاف "اليوم سنقف جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، وسنعلن عن حزمة جديدة من العقوبات المدمرة ضد روسيا".