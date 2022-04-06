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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل المشوار الحلقة 5.. ورد تلتقي ماهر داخل حديقة الحيوانات بعد خطة محكمة

المشوار
المشوار

استخدمت دينا الشربيني "ورد"، حيلة ذكية، كي تدخل إلى حديقة الحيوانات، وتقابل زوجها محمد رمضان، بعد أن افترقا في الحلقة الماضية، دون أن يفتش حارس الأمن حقيبة الدولارات التي تحملها، إذ ادعت على الحارس أن ابنها «رحيم»، يريد دخول الحمام سريعًا، وظلت تصر على الحارس وهو أيضًا أنه ا يستطيع التحمل، حتى دخلا بالفعل إلى الحديقة دون تفتيش.

تواصل الشرطة التحقيق مع "وجيه بيه" أحمد كمال، فيما تم العثور عليه داخل شقته من قطع أثرية
وكشف الفنان أحمد مجدي الذي يقدم دور ضابط شرطة، أن الأثار التي تم العثور عليها في شقة "وجيه بيه" مسروقة من المتحف المصري وعددها 5 قطع، وأن هناك 7 قطع غائبة، ويبدو أن هذا المشهد إسقاط على ما حدث من سرقة الآثار بالمتحف أيام الثورة.

ماهر يقابل ورد :

ويصل ماهر الي حديقة الحيوان لمقابلة ورد .

مسلسل المشوار الحلقة 5 ورد دينا الشربيني محمد رمضان زوجها محمد رمضان مسلسل المشوار

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