أزمة سلع.. أحمد موسى: منع شراء أكثر من زجاجة زيت في ألمانيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل شيء جميل فى شهر رمضان المبارك، وربنا يديمها علينا نعمة، كمصريين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أوروبا مشغولة اليوم بأسعار المواد الغذائية، والكهرباء، والطاقة.

ولفت إلى أن ألمانيا رابع اقتصاد على العالم والاقتصاد الأول فى أوروبا، إنتاجها المحلي 4 تريليونات دولار، وتقوم بتصدير السيارات للعالم بنسبة 20%، ولكن بها مشكلات فى السلع، معلقًا "لما تدخل اى محل فى ألمانيا تاخد زجاجة واحدة زيت فقط".

وأشار إلى أن الأزمة ليست فى المانيا فقط بل فى الاتحاد الأوربي، و بلجيكا، مؤكدًا أن أرفف العيش و الدقيق و بعض السلع فى متجر بلجيكى ومنع شراء أكثر من زجاجة زيت.



وكشف أن إسبانيا تعانى من التضخم، و امريكا، و ايطاليا لديها مشكلات فى الصناعة بسبب الغاز.

