رضا سيكا: مش قلقان على الإسماعيلي.. وخالد الغندور سبب رحيلي عن الزمالك

حل رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق ضيف اليوم في برنامج " خط احمر " المذاع علي قناه " الحدث اليوم "وتحدث عن حياته الكروية وتاريخه في كرة القدم نعرض لكم ابرز ما جاء :

رضا سيكا: أنا مش قلقان على النادي الإسماعيلي في ظل الإدارة الجديدة..فيديو

رضا سيكا : خالد الغندور سبب رحيلي عن الزمالك .. فيديو

رضا سيكا: انتقلت لـ الزمالك في صفقة تاريخية.. وحسن شحاتة رمز عظيم..فيديو

رضا سيكا: كنت أتمنى أكون ضابط شرطة.. ويارب أموت قبل أمي..فيديو

رضا سيكا يبكي على الهواء: أنا ووالدي كنا أصحاب ولم يعارض الاحتراف..فيديو

رضا سيكا: عشت طفولة مدللة وتربيت على القيم والمبادئ.. فيديو

رضا سيكا : والدتي وأسرتي وإخوتي خط أحمر .. فيديو

قال رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن النادي الإسماعيلي كيان عظيم وله جمهور كبير في كل مصر، ووجود المهندس أحمد الكومي ومجلس الإدارة الجديد المنتخب الناجح يساعد على تطور النادي.

واضاف رضا سيكا، نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن الكابتن خالد الغندور صديق مقرب له "عشرة عمر" ويتبادلون الزيارات العائلية، ولكن حصل منه موقف حين كان في قناة الزمالك، موضحا أنه رحل عن الزمالك بسبب الغندور.

واوضح رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن الكابتن حسن شحاتة رمز عظيم بالنسبة له".

واكد رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه كان يتمني أن يكون ضابط شرطة لو لم يكن لاعب كرة قدم.

دخل رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء على الهواء، بعد عرض صورة تجمعه ووالده، لافتا أنه توفي عام 1993، ولدي من الأشقاء 7، 4أولاد و3 بنات".

قال رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه عاش طفولة مدللة، مضيفا: تربينا على القيم والمبادئ.. أبويا كان رجل عظيم وقلبه أبيض وربنا يخلي والدتي ويطول في عمرها".

واشار رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إلي إن أسرته وإخوته وأسرته خط أحمر لن يسمح لأحد بالاقتراب منهم، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك لا يوجد لديه أي خطوط حمراء في حياته ولا يوجد هناك ما يمنع تداول أخباره الشخصية في وسائل الإعلام المختلفة.