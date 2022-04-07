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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة 6 من مسلسل انحراف.. روجينا: رأيكم في الدكتورة حور

روجينا
روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورًا جديدة لها بإطلالة كلاسيكية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت روجينا مرتدية بدلة باللون الأبيض، وعلقت علي الصور كاتبة: “رأيكم في الدكتوره حور ؟؟ #انحراف”.

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وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل “انحراف”، لـ روجينا تصاعدا في الأحداث، بعدما فاجأت الجمهور بأداها خلال تقديمها شخصية قوية، اعتمدت فيها على تغيير جلدها كليا  بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز .

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل انحراف، بذهاب الدكتورة حور (روجينا) إلى محبس الحاجة وداد (سميحة أيوب) لتسألها عن حقيقة قتلها لابن شقيقها (محمد مهران) فتؤكد لها انها لم تقم بقتله، وانها كانت تحبه كأبنها بالفعل. 

وتكشف وداد، أن ابن شقيقها كان مدمن لمخدر الحشيش، وأنها دخلت عليه الحجرة فوجدته ميتا ومحروقا، ولكنها لم تقتله. 

وذهبت الدكتورة حور إلى شقيق وداد، ويدعى سالم (عبد العزيز مخيون)، فنفى ذلك وقال لها إن وداد تكذب، وسبق لها وضربته على رأسه وأحدثت له عاهة مستديمة وتم تحرير محضر ضدها. 

وعادت الدكتورة حور إلى محبس وداد واخبرتها بما قاله شقيقها سالم، فقالت إنها لم تضربه وأنه هو من ضرب نفسه بسبب لأنه مدمن للحشيش، ونفت معرفتها بالمحضر المحرر، فتنصرف حور من أمامها وهي تكذبها. 

وعندما عادت الدكتورة حور إلى منزلها وتفحصت التقرير الطبي والمحضر وجدت أن المحضر تم تحريره بعد الواقعة بأسبوع، ما جعلها تشك في رواية سالم، فأمرت مساعدتها عبير (الفنانة دينا محسن - ويزو) بأن تذهب إلى الصعيد لمعرفة أين كان سالم وقت حدوث واقعة مقتل ابنه. 

وتختتم أحداث الحلقة السادسة من مسلسل انحراف، بتلقي الضابط شريف (الفنان أحمد صفوت) رسالة، بها صورة قاتلة المذيع آسر المفتي. 

الفنانة روجينا روجينا مسلسل “انحراف” انحراف رمضان 2022

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