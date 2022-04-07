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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق موسم حصاد القمح في أسوان.. أهم أخبار المحافظات.. فيديو

محصول القمح
محصول القمح

شهدت محافظات مصر، أمس الأربعاء، العديد من الأحداث، ففي أسوان تم إطلاق موسم حصاد القمح، بإحدى المزارع في قرى مشروع «وادي الصعايدة» في إدفو، المقام على مساحة 10 أفدنة من إجمالي 126.5 فدان منزرعة بمحصول القمح في المحافظة.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أسوان.. انطلاق موسم حصاد القمح وأهم أخبار المحافظات».

وفي البحيرة، تم الإعلان عن خلو مستشفيات المحافظة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، لأول مرة منذ بدء الجائحة، بالإضافة إلى جميع نتائج تحاليل فحوص pcr لحالات الاشتباه والمسافرين التي كانت سلبية على مدار آخر 10 أيام. 

وفي أسيوط، حصل الدكتور محمد عبد الشكور، المدرس المساعد في كلية العلوم بجامعة أسيوط، على أعلى جوائز اليابان في الكيمياء من جامعة يابانية لإسهامه في تحسين كفاءة وثباتية خلايا الطاقة الشمسية عن طريق إضافة بعض المواد الكيميائية. 

وفي المنوفية، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن توزيع 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة من أهالي وأسر المحافظة الأكثر احتياجا، لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وفي الغربية، اجتمع طارق رحمي مع كبار تجار الخضراوات والفاكهة لمناقشة آليات ضبط الأسعار والتعاون مع المحافظة في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، سواء داخل الأسواق العامة أو داخل المنافذ الثابتة والمتحركة التي وفرتها المحافظة في جميع المراكز والمدن.

القمح أسوان موسم حصاد المحافظات اخبار المحافظات محافظات مصر

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