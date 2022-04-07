ترقية 2 من كهنة كنيسة مارجرجس بأرمنت الحيط إلى درجة القمصية

ترأس الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس جنوب الأقصر، اليوم الخميس، القداس الإلهي لعيد البشارة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة أرمنت الحيط جنوب غرب الأقصر.

استهل الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بعد صلاة الصلح فعاليات طقس الترقية حسب التقليد القبطي الارثوذكسي، وترقية القس غبريال نسيم والقس اندراوس أدم كهنة الكنيسة، إلي رتبة القمصية، حيث شارك في الصلوات، خورس الشمامسة، وسط فرحة عارمة من شعب الكنيسة.

تعتبر رتية القمصية إحدى الرتب الكهنوتية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمكونة من مراتب متدرجة يرسّم فيها رجال الكهنوت، وتتمثل في رتبة"الأسقف، القمص، القس، والشماس"، وتتألف منها الكهنوت في عدد من الكنائس المسيحية بمختلف المذاهب والطوائف من الكنائس، وهي سراً من الأسرار الكنسية المقدسة.

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