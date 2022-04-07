عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترقية 2 من كهنة كنيسة مارجرجس بأرمنت الحيط إلى درجة القمصية

صدى البلد

ترأس الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس جنوب الأقصر، اليوم الخميس، القداس الإلهي لعيد البشارة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة أرمنت الحيط جنوب غرب الأقصر. 

استهل الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بعد صلاة الصلح فعاليات طقس الترقية حسب التقليد القبطي الارثوذكسي، وترقية القس غبريال نسيم والقس اندراوس أدم كهنة الكنيسة، إلي رتبة القمصية، حيث شارك في الصلوات، خورس الشمامسة، وسط فرحة عارمة من شعب الكنيسة.

الوزراء: نقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي إلى هيئة الرعاية الصحية

نهاد سمير: إقامة أحد الأقباط مائدة رحمن في الأقصر مشهد يجسد الوطنية

تعتبر رتية القمصية إحدى الرتب الكهنوتية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمكونة من مراتب متدرجة يرسّم فيها رجال الكهنوت، وتتمثل في رتبة"الأسقف، القمص، القس، والشماس"، وتتألف منها الكهنوت في عدد من الكنائس المسيحية بمختلف المذاهب والطوائف من الكنائس، وهي سراً من الأسرار الكنسية المقدسة.

IMG-20220407-WA0019
IMG-20220407-WA0019
IMG-20220407-WA0018
IMG-20220407-WA0018
IMG-20220407-WA0016
IMG-20220407-WA0016
IMG-20220407-WA0020
IMG-20220407-WA0020
IMG-20220407-WA0015
IMG-20220407-WA0015
IMG-20220407-WA0017
IMG-20220407-WA0017
كنيسة مارجرجس الأقصر ارمنت الكنيسة القبطية جنوب الاقصر اسنا الشمامسة كنيسة الشهيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

صرف مرتبات أبريل للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

المؤبد وغرامة 200 ألف عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالمخالفة حال وفاة المتبرع

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

ترشيحاتنا

النفط يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع مخاوف شح الإمدادات

فيفا ينفي تمديد زمن المباريات في كأس العالم 2022

الحبس وغرامة نصف مليون.. احذر إفشاء سرية البيانات الشخصية دون علم صاحبها

قبل الحكم.. ننشر نص تحريات الأمن الوطني في قضية «العائدون من الكويت»

مأساويات في حياة ناهد شريف.. ماذا دفعها لاحتراف أدوار الإثارة والإغراء ؟

150 من العاملين بالمجال الطبي بـ20 مستشفى في صربيا يزورون الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ